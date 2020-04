Gobernador de Chocó afirma que no tiene cómo atender coronavirus

Un angustioso llamado hizo en la mañana de este jueves, el gobernador de Chocó, Ariel Palacios, al reconocer que no cuenta con elementos de bioseguridad o camas hospitalarias de cuidados intensivos para atender la crisis médica generada por el coronavirus.



"Estoy muy preocupado y angustiado, si bien en Chocó no se ha reportado hasta ahora ningún caso de coronavirus, debo reconocer que no cuento con la infraestructura para atender una eventual emergencia", aseguró a EL TIEMPO el gobernador Palacios.

"Aquí no contamos con elementos de bioseguridad, eso es lo más urgente inicialmente para dotar a nuestro equipo médico. Me refiero a tapabocas, guantes, mascaras, botas, gorros, los necesitamos con urgencia", afirmó el mandatario regional.



Palacios dijo que aunque no hay casos, cuando se registre el primero "las personas van a entrar en pánico y van a requerir los elementos que mencione, y no los tenemos".



El Gobernador resaltó que otra de sus grandes preocupaciones es la falta de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, para atender los casos complejos. "En el sector público no tenemos una UCI. Aquí en Quibdó hay unas 27 camas de UCI pero son del sector privado", puntualizó.



El mandatario regional dijo que son tres clínicas las que tienen UCI y que suman 27 camas, así que para atender un paciente de escasos recursos o vulnerable - población no asegurada - "tendríamos como departamento que pagarle a una clínica privada la atención de los pacientes que se compliquen".

Lo más urgente inicialmente para dotar a nuestro equipo médico. Me refiero a tapabocas, guantes, mascaras, botas, gorros, los necesitamos con urgencia FACEBOOK

TWITTER

Palacios señaló que en este momento se esta adecuando un espacio - en el hospital departamental - para que en caso de que el gobierno nacional les envíe las camas "del lote que proyectan comprar, y que nos quieran donar, ya estamos listos para adecuarlas a las necesidades de la población", puntualizó.



Palacios dijo que no necesitan que les envíen dinero, "necesitamos son los insumos, allá que los administren como quieran. Además, nosotros tenemos unos recursos por regalías, que los cojan, pero que nos envíen lo que necesitamos para poder atender a la población".



De acuerdo con Palacios, el problema del departamento entre otros, es la alta tasa de desempleo, que llega a un 19 por ciento - hay mucha informalidad - por lo que la gran mayoría no cuenta con un servicio médico.





Son cerca de 20 mil las personas en confinamiento

De igual forma, el Gobernador denunció que aunque el Eln anunció un cese al fuego unilateral, "desde enero hay dos grupos enfrentados en la región lo que ha generado un alto confinamiento, las familias no salen por temor a quedar en medio de las balas".



De acuerdo con Palacios son cerca de 20 mil personas en confinamiento en el Alto Baudó, Nuquí y el Litoral de San Juan. "Además hay unos desplazamiento de los corregimientos a las cabeceras municipales, el último se registró en el Alto Baudó", aseguró.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET