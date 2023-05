Los ojos de Rosirid Barón y Wilson Rafael Beltrán se cristalizan al ver cuando su hija, Natalice Beltrán Barón, se acerca para entregarles el diploma que la reconoce como monitora de paz y convivencia de San Onofre, Sucre.



"Es una niña muy inquieta. Le fascina ayudar a las demás personas" susurran, a lo que ella regresa a su puesto junto a los demás jóvenes afro que hoy son protagonistas en el Coliseo Polideportivo del municipio.



Natalice es parte de los 500 gestores de paz de la comunidad afrodescendiente de San Onofre que este 27 de mayo se graduaron del Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana de la Gobernación de Sucre he implementada por la Policía Nacional, un proceso formativo en el que la juventud visualiza oportunidades de desarrollo lejos de la marginalidad y la ilegalidad a la que se ve expuesta en sus territorios.



Con tan sólo 16 años, el sueño de Natalice es claro: ser una ginecóloga profesional. Crecer viendo cómo las madres de su comunidad carecen de apoyo durante sus estados de embarazo la lleva a estudiar con esa convicción a pesar de que a su padre le es imposible conseguir el dinero para matricularla en una universidad. No obstante, la meta de Natalice parece que acaba de encontrar las alas que necesitaba para hacerse realidad.



El laboratorio, que se unió a la estrategia gubernamental 'Sucre Escucha', brindó a través de 15 talleres realizados en un período de 16 días, conocimientos y habilidades que les permitirán a los jóvenes transmitir mensajes de confianza y paz que recompongan el tejido social de un pueblo que en algún momento se sumió en silencio por el dominio paramilitar.

El director de la Policía, general William René Salamanca, estuvo en la graduación. Foto: Policía Nacional

Ahora, Natalice aspira con acceder a una de las becas que entrega el proyecto para estudiar una carrera profesional en el país. "Estaba esperando esto por mucho tiempo, no solamente por mi sino por los demás jóvenes del municipio", confiesa.



Para el alcalde Jesús Hernando Julio Teherán esto es un hito para los sanonofrinos, cuya población esta compuesta por 96,6 por ciento de personas negras. "Tenemos flagelos de bandas criminales y eso nos ha hecho perder nuestra juventud. Con este programa buscamos minimizar esos riesgos y ser pioneros de un proceso que se a expandir al resto del departamento de Sucre" afirma.



Sin embargo, la estrategia, que ya cuenta con más de 12 mil jóvenes, viene desde Tumaco. Allí la creó en 2019 el capitán Parménides Palacios Rentería, quién ha sido reconocido por su labor con la juventud étnica del pacífico colombiano. Pues luego de ver cómo muchos de sus policías llegaban con afectaciones físicas y mentales causadas por hombres entre los 14 y 28 años, pensó que algo debía hacer.

Son 500 jóvenes los graduados. Foto: Policía Nacional

"Me doy cuenta que estos chicos son bachilleres y no tienen la oportunidad de ingresar a la universidad. Eso me impactó porque vi reflejada a mi familia, y no quería que esos pelados se fueran a perder", expone Palacios en medio del folclor de los sucreños, que representan el segundo departamento que replica este modelo que ya ha logrado ingresar a 8.000 jóvenes en universidades.



Al ver el éxito del programa en el pacífico, la Gobernación de Sucre llamó al capitán para que los dirigiera y pudieran materializar la misma experiencia. Con él llegaron 16 monitores también de Tumaco y algunos del Chocó que vivieron el proceso, con el fin de guiar y convencer a los demás jóvenes por medio del ejemplo.



"Yo era muy tímida, no confiaba en mí y menos sentía que pudiera cumplir mi sueño de estudiar una carrera profesional. Mi única esperanza era el día a día" relata Yulizza Riascos, quien inició el proceso cuando tenía 17 años, en Tumaco y hoy es la directora general del Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana.



Riascos explica que la estrategia social se basa en cinco líneas de acción: prevención del reclutamiento forzado y voluntario, manejo responsable del medio ambiente, prevención del uso de sustancias psicoactivas, atención integral en salud y convivencia.



Natalice asegura que con esta oportunidad es como si, de repente, la juventud de San Onofre hubiera vuelto a respirar. "Aquí la gente hacía el bachillerato y terminaba en mototaxis o como madres de familia, pero con esto podemos apostarle a otra vida", comenta.

Los jóvenes podrán acceder a becas para su educación superior. Foto: Policía Nacional

Guillermo Castro, ex secretario de Educación de Sucre y representante del proceso afro de San Onofre, también hace una radiografía de los problemas que enfrentan la juventud del municipio. "San Onofre es por naturaleza un municipio con grandes dificultades en seguridad. Aquí los alumnos que acceden a la educación superior no sobrepasa el 15 por ciento", además, afirma que la salud, al estar comercializada, hace que se pierda la incidencia de los saberes ancestrales en los jóvenes.



Wilson Rafael Beltrán sabe que ahora su hija se irá lejos, pero a cumplir sus sueños. "Me gustaría hacer algo que contribuya a ayudar a las demás personas" dice Natalice, qué quizás en unos años regrese a San Onofre a retribuirle a las madres que cuidan de la comunidad todo el esfuerzo que hacen por sus niños.

El evento

"Un avance importante de la Policía Nacional, donde sus capacidades se vuelcan para responder a esta necesidad que tiene la juventud colombiana de reclamar su espacio y ser protagonistas".

El acto de graduación, realizado en el marco de la conmemoración del día la afrocolombianidad, contó con la presencia del director de la Policía, general William René Salamanca; el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa; la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya; la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas; el general William Rincón, director de la Unidad Policial para la Edificación para la Paz (UNIPEP) y demás autoridades administrativas locales, regionales e invitados internacionales.



El evento comenzó con la simbólica siembra de árboles a las afueras del Coliseo Polideportivo a cargo de los gestores de paz y el gobernador Héctor Olimpo. Luego, ya adentro, el alcalde Teherán realizó la entrega formal del lote para construir la primera sede del proceso Afro en el departamento de Sucre a Guillermo Castro.



Enseguida, quién tomó la voz fue el capitán Parménides Rentería, que fue recibido entre aplausos y un homenaje de los sanonofrinos por su apuesta y trabajo juvenil. "La exclavitud se acaba con conocimiento y es este el único que puede romper verdaderamente las cadenas. Seguiremos trabajando por construir paz a través de la educación", manifestó el creador del Laboratorio de Seguridad y Convivencia.



"Con nuestra estrategia Sucre Escucha y el Laboratorio de Paz hacemos posible que hoy 500 jóvenes hayan sido capacitados por otros jóvenes del pacífico colombiano para que hoy sean monitores y multiplicadores de paz y convivencia para Colombia" comentó el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.



La delegación del gobierno fue la encargada de hacer entrega de cada uno de los 500 diplomas que certificaron a los jóvenes como monitores de paz, ante la mirada de sus familiares en las gradas.



La conmemoración tuvo además diferentes intervenciones musicales y teatrales y se condecoraron a 16 jóvenes de Tumaco y Chocó qué lideraron los talleres del programa.



Por su parte, William René Salamanca, director general de la Policía Nacional, expresó que con esto se evidencia "un avance importante de la Policía Nacional, donde sus capacidades se vuelcan para responder a esta necesidad que tiene la juventud colombiana de reclamar su espacio y ser protagonistas", sostuvo.



La celebración fue cerrada con unas palabras de Christian Berrío, monitor de paz y líder comunitario de San Onofre: "los jóvenes aquí presentes vamos a ser los semilleros para sacar adelante a más jóvenes. Queremos salud, prosperidad y gobernación para todos. Somos víctimas de la violencia y queremos que nos sigan impulsando", exclamó.



La meta del Laboratorio de Paz es vincular a más 30 mil jóvenes en todo el territorio nacional para el 2023.



Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia

REDACCIÓN JUSTICIA