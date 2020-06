En una semana, dos generales del Ejército han pedido la baja

En los próximos días la línea de mando del Ejército Nacional tendrá cambios para cubrir dos cargos de alto nivel que quedaron vacantes con la solicitud de baja de sus comandantes.



En una semana, los mayores generales Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, quien se venía desempeñando como subjefe del Estado Mayor Conjunto Operacional, y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quien estaba al frente del Estado Mayor de Operaciones del Ejército, pidieron la baja.

Los oficiales, considerados de alto rango, con más de 30 años de servicio, dieron un paso al costado aludiendo motivos personales.



EL TIEMPO consultó con fuentes militares que señalaron que pedir la baja es un derecho del personal de la Fuerza Pública -que no exige una explicación- y que inicialmente les concede tres meses de vacaciones para adelantar el papeleo del retiro, así como realizar los exámenes médicos que evalúan eventuales daños físicos por el servicio.



"Decir que los generales pidieron la baja por las investigaciones que se adelantan en la institución es algo especulativo que en este momento carece de algún tipo de elemento probatorio", dijo la fuente.



Según el grado de los involucrados, las autoridades competentes adelantan dos procesos al interior del Ejército Nacional: el primero, por los llamados perfilamientos; y un segundo, por hechos de corrupción que se denomina operación Bastón.

El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, con base en las facultades discrecionales, retiró del servicio activo a 11 oficiales a principios de mayo, entre ellos, dos generales.



Con el paso de los días se pudo establecer que se trataba del mayor general Eduardo Quirós Chaparro, quien venía ocupando un alto cargo en el CEDE 3, que es el departamento de operaciones del Ejército, y del general Gonzalo García Luna, quien era el comandante del departamento conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia.



García Luna alcanzó a pedir la baja, la cual no fue aceptada, y fue llamado a calificar servicios.



Los dos generales estarían involucrados en los perfilamientos de periodistas, tanto nacionales como internacionales, políticos y representantes de organizaciones no gubernamentales, hechos denunciados por la revista Semana.



Los oficiales habrían utilizado los medios de inteligencia y contrainteligencia para desarrollar esta actividad fuera de las órdenes de servicio.



A la fecha, no se ha logrado establecer quién o quiénes ordenaron esta actividad ilegal.

El general Pablo Bonilla contaba con más de 30 medallas en su hoja de vida

El general Pablo Bonilla pidió la baja hace una semana. Foto: Ejército Nacional

El general Bonilla Vásquez, quien pidió la baja hace una semana, hacia parte del arma de Caballería. Realizó varios cursos en Estados Unidos, entre ellos: Capitán de Blindados en la Escuela de Blindados del Ejército de los Estados Unidos en Fort Knox (Kentucky). Graduado del US Army Command and General Staff College en Fort Leavenworth (Kansas). Y también, hizo un curso en el US Army War College en Carlisle (Pennsylvania).



El oficial tiene una maestría en Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos en Carlisle (Pennsylvania), además de una especialización en Finanzas y Administración Pública de la Universidad Militar Nueva Granada, entre otros.



En sus más de 30 años de servicio, el general Bonilla estuvo al frente del comando de la Décima Quinta Brigada en Quibdó (Chocó), fue el Oficial de Operaciones Estratégicas Conjuntas del Comando General Fuerzas Militares, comandante Brigada Móvil N 1 en La Fuerza de Tarea OMEGA, entre otros.

El general Raúl Rodríguez se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor de Operaciones del Ejército Foto: concejozipaquira.gov.co

Anoche trascendió que tras más de 30 años en el Ejército, el mayor general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo pidió el retiro de la institución.



El oficial se venía desempeñando como jefe del Estado Mayor de Operaciones del Ejército.



En su hoja de vida hay más de 20 condecoraciones, entre esas las Órdenes del Mérito Militar 'José María Córdoba', 'Antonio Nariño', y la Coronel 'Guillermo Fergusson'; las medallas Santa Bárbara, 'Escuela Militar de Cadetes', la 'Honor al deber cumplido', la de Servicios Distinguidos en orden público, entre otras.



Fue comandante de la Quinta División, jefe de Estado Mayor de la Sexta División, comandante de la Primera Brigada del Ejercito, segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Décima Tercera Brigada del Ejercito.



