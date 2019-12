Generales Atehortúa y Salamanca le bajan tensión a enfrentamiento

En medio de una rueda de prensa realizada en la mañana de este jueves, en la dirección de la Policía Nacional, en la que se entregaron detalles por las investigaciones que se adelantan por posibles hechos de corrupción, que habrían generado un enfrentamiento entre el director de la institución, general Óscar Atehortúa y el Inspector General, general William René Salamanca, bajó la tensión entre los dos oficiales.



Esto se suma al sutil llamado de atención que les hizo el ministro de la Defensa, Carlos Hollmes Trujillo para que trabajaran unidos por el bien de la institución y la ciudadanía.

Tal y como lo público EL TIEMPO la cúpula se mantiene, aunque el general Ateorthúa dijo que por los cambios en alcaldías y gobernaciones, a partir del primero de enero habrán relevos en seis metropolitanas y 18 departamentales.



El primer cambio será en la policía de Bogotá a la que llega el general William Ernesto Ruíz, quien viene de la Metropolitana de Cali.



"La Policía Nacional es abierta, es una institución pública. Por supuesto muchas personas pueden cuestionar nuestro actuar y eso está bien, porque lo que nos interesa es mejorar", dijo el general Atehortúa quien afirmó que no le interesa "ocultar o ahondar en quién esta detrás de desestabilizar a la Policía Nacional, se lo dejó a las autoridades para que ellos analicen y puedan determinar si hay algún propósito en contra de la institución", afirmó.

"Aquí no hay ninguna confrontación": general Salamanca

Por su parte el Inspector de la Policía, el general William René Salamanca afirmó: "aquí no hay ninguna confrontación, aquí lo que hay es un claro propósito de nosotros, de mejorar, de trabajar por los más altos intereses de esta querida Patria y de la Policía Nacional", afirmó.



Salamanca dijo desconocer quién ha filtrado información a los medios - sobre su enfrentamiento con el general Atehortúa y las investigaciones internas - y afirmó que el papel de la prensa es vital frente a estas situaciones.



En el mismo sentido el general Atehortúa señaló que "hay diferencias entre hermanos y diferencias entre padres e hijos, hay diferencias entre amigos. Pero por supuesto que hay diferencias, somos seres humanos y seguramente los seres humanos somos imperfectos y el más imperfecto de todos soy yo", afirmó el director de la Policía Nacional.



Sobre las vacaciones a las que envió al general Salamanca explicó que él no lo sacó con 400 días, "es el sistema que automáticamente marca el tiempo", en este caso tiene 400 días acumulados, dijo Atehortúa.



El director de la Policía dijo que habló con el presidente Iván Duque sobre la situación y que fue clara la necesidad de que Salamanca regresara de vacaciones.



Reiteró que no sacó a Salamanca para evitar que adelantará cualquier tipo de investigaciones.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET