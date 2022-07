En ceremonia militar realizada en la Escuela General José María Córdova, el general Eduardo Zapateiro, tras 40 años de servicio entró al retiro y el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, le entregó el mando del Ejército al general Carlos Iván Moreno Ojeda.



Zapateiro, quien pidió la baja el 19 de junio, en su discurso (40 minutos) de despedida dijo que “Los soldados de la patria no somos enemigos de la paz"



(Por contexto, le sugerimos leer: El general Zapateiro, comandante del Ejército, se va de la institución)

Y añadió "jamás hemos tenido en nuestras mentes un enemigo oculto, por el contrario, existen unas amenazas persistentes y no somos ajenos a entender que algunos de nuestros hombres, apartándose del honor militar, en incumplimiento de la ley han incurrido en graves conductas (...) los hombres y mujeres trabajan de la institución trabajan con honor y rectitud".



(Lo invitamos a leer: Esta es la carta con la que el general Zapateiro le pidió la baja a Duque)



Señaló que las acciones ilegales, "de unos cuantos no pueden generalizarse para enlodar la honra de la institución y las personas que la integran, en esa materia no pueden existir duda, quienes han actuado en ilegalidad deshonran su propio nombre y no pueden escudarse en la institución para justificar sus graves conductas".



El saliente comandante del Ejército, afirmó que le corresponde a la justicia "sancionar con todo rigor a las personas que se han apartado del cumplimiento de sus deberes".



(Lo invitamos a leer: El general Helder Giraldo, asumirá como segundo comandante del Ejército)

El general Zapateiro, reiteró que los soldados de la patria "sirven con amor y pulcritud", y que en muchas ocasiones no ven crecer a sus hijos, u ofrendan su vida por servir a la patria.



(De seguro le interesa leer: General Carlos Iván Moreno, nuevo comandante encargado del Ejército)



El saliente comandante del Ejército dijo que los criminales "nunca podrán lograr sus objetivos como la toma del poder, la imposición del imperio del terror, la industria criminal del narcotráfico (...) que ponen en peligro a la nación".



(Le sugerimos leer: Así entrenan los lanceros, los mejores militares del país)



Zapateiro señaló que es importante que los colombianos entiendan la misión del Ejército - defender la Constitución y la ley - "nunca ha sido aniquilar a los enemigos de la paz, por el contrario su misión busca neutralizar la conducta de estos individuos (...) y buscar su sometimiento al generoso ofrecimiento del Gobierno Nacional que incluye la reinserción, la entrega de las armas y en general la sumisión al sistema judicial garante de sus derechos".

Facebook Twitter Linkedin

El general Zapateiro pidió mantener unido al Ejército. Foto: Sergio Acero/EL TIEMPO.

El oficial dijo que el Ejército ha trabajado para construir un mejor país, porque si a "Colombia le va bien, a los colombianos nos va bien".



Fue enfático al afirmar que "sin olvidar jamás que no hay Gobierno, ni comandante supremo de las Fuerzas Militares sin unas Fuerzas Militares y de Policía robustas para que sean sus cimientos, sus columnas y la estructura que lo soporte en el tiempo".



Finalmente le pidió al general Moreno mantener la unión de la Fuerza y la defensa de la soberanía nacional y en especial “óigase bien, el orden constitucional”.



​Al saliente comandante del Ejército le impusieron tres medallas, una de ellas la 'Cruz al Mérito' y recibió todo el reconocimiento del presidente Iván Duque.

Otras noticias de la sección Justicia:

- ¿Cuáles son los retos que enfrentará el nuevo ministro de Defensa?



- A prisión dos personas por desaparición de alcalde de El Charco, Nariño



En Twitter: @JusticiaET