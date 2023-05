Desde este martes, 9 de mayo, el General William Salamanca asumió las riendas de la Policía Nacional, luego de que se confirmara la salida de Henry Sanabria como cabeza de esa institución.



En la ceremonia, el alto oficial juró ante el Ministerio de Defensa respeto a la fuerza y anunció que se viene una restructuración en varios campos de la institución como los CAI, a los cuales se refirió como unos futuros “cabildos abiertos” para recibir las denuncias de las comunidades.

Sin embargo, aún se sigue conociendo la hoja de ruta que tendrá el nuevo general de la Policía y los cambios que se vendrán para la institución.

El general visitó la sede de la Policía. Foto: Policía Nacional

En diálogo con Blu Radio, Salamanca habló sobre la propuesta que había hecho el presidente Gustavo Petro en campaña sobre la posible separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, cartera a la que actualmente pertenece esa entidad.



El alto oficial dijo en ese medio que es una propuesta que se evaluará con el paso del tiempo y que no hay “ningún afán” para tomar una determinación en este momento.



“Esta decisión se está analizando con absoluta responsabilidad. No hay ningún afán ni del Gobierno y menos del director de la Policía actual para tomar esta decisión”, comentó Salamanca.



Así mismo, fue enfático en que se debe tomar la decisión con responsabilidad para no afectar a la institución: “aquí se evalúa poco a poco cuál es el deber ser, cuál es el escenario mejor para la Policía, para la seguridad, para los colombianos y estamos aprovechando esta nueva etapa para vincular también a la academia”.



Dentro de las políticas presentadas por el nuevo líder de la Policía también se busca revisar los protocolos de actuación del Esmad en las movilizaciones sociales y trabajar en pro de “respetar los derechos de los ciudadanos”.

¿Quién es el General William Salamanca?

El mayor general William René Salamanca, es el nuevo director de la Policía. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

El alto oficial ingresó a la ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía Francisco de Paula Santander en mayo de 1983 y se ha desempeñado en los Departamentos de Policía de Tolima, Meta, Valle y Santander.



Ha hecho parte de las Direcciones de Antinarcóticos, Tránsito y Transportes, Protección y Servicios Especiales y Seguridad Ciudadana.



Dentro de sus retos está transformar las ocho Regionales de Policía en Direcciones Regionales, "dotándolas de mayor autonomía y capacidades en Inteligencia e Investigación Criminal similares a las que se tienen en el nivel central, y fortaleceremos la Policía de Turismo".



Así mismo, busca que la que la totalidad de los jóvenes que presten su servicio militar en la Policía Nacional sean destinados exclusivamente a labores de pedagogía de cultura ciudadana.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

