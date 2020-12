Habla el general Óscar Ateortúa, saliente director de la Policía

El saliente director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, en entrevista con EL TIEMPO afirmó que se va tranquilo por la labor cumplida, y con la confianza en que el designado director, el general Jorge Luis Vargas, es un hombre “con una notable trayectoria”. Desmintió que la Policía esté dividida y dijo que siempre están dispuestos a autoevaluarse para mejorar.



¿Cómo recibe su salida de la Dirección de la Policía?

Me voy con un agradecimiento profundo al Todopoderoso; al señor Presidente de la República, quien depositó su confianza en mí, y, por supuesto, a todos los colombianos y especialmente a mis mujeres y hombres policías, tanto en servicio activo como en uso de buen retiro de quienes me sentiré profundamente orgulloso.



Inicio un nuevo estadio de mi vida con un agradecimiento especial a mi familia, que con su apoyo y amor incondicional e inquebrantable me ayudó a cristalizar el sueño de trabajar por todos los habitantes de este maravilloso país y de mis policías, y de llegar a convertirme en director de esta amada institución. Parto con una inmensa alegría en el corazón y con la satisfacción de haber asumido con creces un gran reto.

¿Qué expectativas tiene a futuro?

El señor Presidente con su infinita generosidad me ha pedido que le siga acompañando en nuevos menesteres, y desde el lugar donde esté seguiré luchando por todos los colombianos y por la institución policial que llevo en mi corazón.



¿Cómo ve al general Jorge Luis Vargas en la Dirección?

La Policía Nacional quedará bajo el mando de un gran oficial, de notable trayectoria y grandes conocimientos, que cuenta con una destacada trayectoria institucional, que sin duda alguna trabajará para seguir haciendo grande a nuestra institución. Hoy pido al cuerpo de generales, a mis policías y a todos los ciudadanos apoyarlo y respaldarlo para que su gestión siga siendo exitosa al mando de la institución en beneficio de los ciudadanos.

¿Qué les dice a quienes ven una policía dividida?

La Policía Nacional ha sido, es y será una institución fortalecida. Pueden existir diferencias y situaciones complejas e inesperadas como en cualquier familia, pero siempre debe prevalecer la unión y la confianza, y queremos que cada colombiano vea siempre esta policía centenaria como una institución que le pertenece, porque es parte del crecimiento del Estado y garantía de la democracia.

Usted enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría...

Se trata de una investigación disciplinaria, en el marco del proyecto de viviendas fiscales de la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz (Cenop), ubicada en el municipio de San Luis, Tolima, la cual yo mismo solicité hace cerca de un año ante la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Contraloría General para que se adelantaran todas las acciones correspondientes para que hiciera claridad sobre este tema.



La Contraloría ya decidió y dejó cero hallazgos frente a esta investigación, mientras la Fiscalía emitió pronunciamiento a mi favor archivando el proceso, y en este momento mi caso en la Procuraduría se encuentra en etapa probatoria. En la etapa actual estamos presentando las pruebas de la defensa, esperando probar en la misma línea que no se presentó irregularidad alguna.

¿Cómo repartió su tiempo entre la defensa y su deber como director?

Desde que tuve el honor de asumir la dirección de la Policía Nacional atendí siempre con la mayor responsabilidad, disciplina y compromiso todas las obligaciones de mi cargo, y los resultados demuestran el trabajo no solo en favor de la ciudadanía sino de mis propios policías.



Al mismo tiempo, sin que mis funciones se vieran afectadas, como lo muestran los contundentes resultados en el año 2020, cumplimos a cabalidad con todos los requerimientos de los organismos de investigación y control, en el propósito de demostrar la probidad en mis actuaciones en relación con los hechos que son objeto de dicha investigación.

¿Qué enseñanzas le deja a la institución la muerte de Javier Ordóñez?

La muerte de un ciudadano nos duele profundamente. Somos respetuosos del dolor de la familia, a la que reiteramos nuestra sincera solidaridad. Por supuesto, es necesario esperar el curso de las investigaciones penales y disciplinarias que se adelantan, respectivamente, en la Fiscalía General y la Procuraduría General.



Una vez estas culminen, se determinarán las circunstancias fácticas y, bajo ese contexto, tendremos claridad de lo que ocurrió con exactitud. Hay actuaciones individuales que deben ser atendidas e investigadas con premura, pero por ello no se puede condenar a una institución.

Hoy, con la cabeza fría, ¿qué falló?

Es necesario esperar que las autoridades investigativas entreguen los resultados de sus averiguaciones, las cuales desde el comienzo han contado con la disposición total y permanente de la institución para lograr el completo esclarecimiento. Por supuesto, la Policía siempre se está autoevaluando con el objetivo de mejorar y transformar positivamente sus actuaciones y atender las inquietudes de todos los ciudadanos.

El general Óscar Atehortúa asegura que continuará en otras actividades de la mano del presidente Duque. Foto: Policía

¿Cómo va la investigación por los hechos que cobraron la vida de 11 personas que involucraría a algunos uniformados?

Como se indicó anteriormente, la investigación penal está en poder de la Fiscalía General de la Nación y la disciplinaria avanza en la Procuraduría General de la Nación, adoptada por el poder preferente.

¿Usted cree que hay que cambiar algo al interior de la Policía?

La Policía Nacional se renueva y está sujeta a cambios constantes, siempre atendiendo los desafíos de los nuevos tiempos en aras de mejorar las competencias de nuestro personal, a través de aspectos como el fortalecimiento del proceso de incorporación y las capacitaciones en derechos humanos, entre otros.



Actualmente avanza un proceso de modernización y de transformación institucional que tiene múltiples enfoques y que contiene la mayoría de los propuestos institucionales que se han presentado por parte de los colombianos.



En ese sentido, se han venido implementando cambios en el modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, para que la ciudadanía se sienta más protegida y cercana a la policía. Incluso está previsto el lanzamiento del programa Policía del Vecindario, que busca fortalecer la confianza e integración de nuestros policías y la comunidad.



Además, gracias al Gobierno Nacional, se logró ampliar el cupo de patrulleros que ascienden al grado de subintendentes, y con el apoyo de innumerables congresistas se están cumpliendo los respectivos debates del proyecto de ley que busca crear una nueva categoría en la base de la estructura de la Policía Nacional que, de aprobarse, representará nuevos y grandes beneficios de bienestar para la base policial y su entorno familiar.

¿El Esmad tendrá cambios o se fortalecerá?

Este grupo especializado, conformado por valientes mujeres y hombres que garantizan el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos, cuando algunos vándalos intentan empañar las manifestaciones públicas, que son un derecho constitucional, se capacita de manera constante, especialmente en materia de derechos humanos y en aspectos de procedimientos en las calles.



Este escuadrón se rige por las normas internacionales y los reglamentos internos para el uso de la fuerza, e introduce nuevas tecnologías para prestar un mejor servicio. El Esmad está en un proceso de capacitación y fortalecimiento permanente.

¿Es percepción o una realidad que se han incrementado los robos?

La Policía Nacional siempre ha sido consciente del malestar que produce cada hecho de inseguridad, que no solo afecta el patrimonio de los ciudadanos, sino que, lamentablemente, termina en algunas ocasiones con la dolorosa muerte de una persona.



Y justamente la seguridad ciudadana ha sido siempre una de las prioridades de la institución. Entendemos a los ciudadanos, y por ello el trabajo constante ha permitido contundentes reducciones en delitos que afectan la seguridad ciudadana, entre ellos el hurto a personas del -33,4 por ciento y del -21,5 por ciento en el hurto de celulares, entre otros. Hay, sin embargo, aspectos por mejorar y en eso la Policía Nacional trabaja todos los días, sin descanso alguno.

¿Cuál ha sido el apoyo de la Policía durante la pandemia?

Pensando en los ciudadanos, la Policía adelantó y apoyó este año más de 329.000 campañas de sensibilización, 49.356 entregas de víveres, 14.073 brigadas de salud, 72.150 actividades de prevención de violencia intrafamiliar diseñando la estrategia Patrulla en Casa, 47.260 de prevención de maltrato infantil y 43.925 de prevención de delitos sexuales, entre muchas actividades.



Un mensaje para los colombianos…

En nombre de mis policías, quiero enviar un saludo afectuoso a todos los hogares colombianos, para que en este fin y comienzo de año vivan la alegría de compartir en familia, aunque acatando todas las normas de bioseguridad y festejando de manera responsable en el seno de su hogar.



Deseo que el 2021 sea un año pletórico de éxitos personales y profesionales, de recuperación económica y especialmente colmado de salud y bendiciones.

Recuerden siempre que ‘somos uno, somos todos’.



