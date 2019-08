General Mejía responde a señalamientos de Salud Hernández Mora

Este jueves, en una columna de opinión publicada en EL TIEMPO, la periodista Salud Hernández Mora habla de acusaciones de corrupción contra el general Alberto José Mejía, excomandande de las Fuerzas Militares de Colombia. Al respecto el general Mejía emitió el siguiente comunicado:

"He leído la columna de opinión de hoy, 1 de agosto de 2019, en el periódico EL TIEMPO, escrita por la señora Salud Hernández Mora, en la cual hace eco a unos oprobiosos señalamientos que, sin duda, son alejados absolutamente de la realidad.



Quien no conoce los hechos en profundidad y los antecedentes, como en este caso, da total crédito a unos comentarios como los del “valiente” coronel Julio Cesar Ramírez, quien ya en el pasado, con la ayuda de algunos, realizó más de 40 señalamientos en mi contra y también en contra de más de ochenta oficiales y suboficiales de la institución.



Estas acusaciones tuvieron pocos elementos de verdad y por el contrario cientos de crueles mentiras, que fueron investigadas y descartadas una a una de manera detallada por los órganos de control del Estado.



Después de un año de esfuerzos y de comprobar la falsedad de dichas acusaciones con fallos a favor de la verdad, quienes fuimos afectados aún no recuperamos ni el buen nombre, ni la tranquilidad, ni el daño hecho a nuestras familias.



La transparencia fue la constante y la premisa fundamental en mis actuaciones, así como el irrestricto apoyo y respeto por los procesos que adelantaron las autoridades frente a señalamientos en mi contra, cuyas conclusiones ratifican la rectitud de mi proceder.



Son 41 años de servicio a la patria, con la devoción de un soldado que lo ha dado todo para preservar los intereses de la Nación. Así ha sido y seguirá siendo.



Y frente al interrogante en el título, no lo soy. Tengo la tranquilidad de poder mirar a mis hijos a los ojos y de poder seguir erguido, dando una batalla ante señalamientos que percibo llenos de odio y, peor aún, alejados de la verdad.



Los miembros de la cúpula militar están lejos por diseño y estructura de Fuerza, de manejar o influir en los procesos de asignación de contratos o licitaciones, su nivel y sus problemas son en el nivel estratégico. Por ello, endilgarme este tipo de decisiones es una infamia y una calumnia.



Así mismo, señalar a un General de la República, por haber acatado las órdenes del Presidente de la República en ejercicio, es un despropósito. Cobrarle por haber participado en los esfuerzos para alcanzar la paz en nuestro país es sin duda desconocer la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico de la Nación.



Los soldados de la patria cumplimos con disciplina el mandato del Comandante Supremo, sea quien sea el elegido democráticamente por el pueblo colombiano.



Por supuesto que estaré presto a apoyar, como siempre lo he hecho, a los órganos de control en todo lo que requieran aclarar sobre mis actuaciones. Estoy tranquilo de las decisiones tomadas en beneficio de la institución, siempre asesoradas por comités de expertos".

