Abren investigación contra almirante (r) Barrera por montaje contra Arango Bacci

La emisora W Radio, cuyo director es Julio Sánchez Cristo, publicó un artículo sobre

un fallo del Tribunal Superior Militar que compulsó copias para que se investigue al excomandante de la Armada Nacional, almirante (r) Guillermo Barrera Hurtado.



La investigación nace del supuesto montaje en contra del entonces contraalmirante Gabriel Arango Bacci, quien fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia de tener nexos con el narcotráfico.



En el fallo, al que tuvo acceso W Radio, la autoridad militar pide que se investigue al oficial en retiro que fue comandante de la Armada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.



De igual forma, Tribunal Superior Militar confirma la condena contra el capitán Néstor Segura por haber mentido en contra del almirante (r) Gabriel Arango Bacci, al señalarlo de permitir el paso de un cargamento de una red de narcotráfico.



Almirante (r) Barrera Hurtado durante una reuda de prensa por caso Arango Bacci Foto: Ministerio de Defensa

En diciembre de 2020, EL TIEMPO publicó que el Consejo de Estado que ratificó la inocencia de Arango en un caso de narcotráfico, y a la vez, condenó a la Nación y a la Fiscalía por haber estado privado de la libertad.



En ese fallo se ordenó que se le ofrezcan disculpas y que se le repare con el pago de una suma de dinero.



"No me importa la parte económica, siempre lo he dicho. Aquí lo importante es la dignidad y la honra de la persona", aseguró Arango en su momento.



Reiteró que todo fue "un montaje orquestado" desde la inteligencia y contrainteligencia de la Armada.



