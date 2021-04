Fundación brinda abogados gratis a personas de bajos recursos

Pese a que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y un servicio público esencia en Colombia, muchas personas no pueden acceder a ella, entre otros motivos, por la falta de un abogado que los represente, debido a que no tienen cómo pagarlo.



Frente a esto existen opciones como la Defensoría del Pueblo y los consultorios jurídicos de las universidades, que apoyan otros casos, pero muchas veces la oferta del Estado y del sector académico o privado es insuficiente para atender a todos. Por eso, desde 2009 también existe una fundación que apoya a las personas de bajos recursos brindándoles un abogado para sus casos de forma gratuita.

Se trata de la Fundación ProBono Colombia, que trabaja con abogados, despachos y bufetes jurídicos para que tomen casos y den su servicio de abogado sin costo a las personas que lo necesitan. Ana María Arboleda, directora la fundación, explicó en entrevista cómo funciona la entidad, y cómo pueden las personas y abogados acceder a estos servicios.



¿Cómo comenzó ProBono Colombia?



Existen obstáculos que impiden a las personas llevar sus conflictos a la justicia formal en condiciones de igualdad. La falta de recursos económicos, la ubicación geográfica, las consecuencias de un conflicto y la ignorancia de los derechos son los obstáculos que más se destacan y merecen más atención en el país.



Como respuesta a lo anterior, algunas firmas de abogados colombianas implementaron prácticas similares al modelo estadounidense de trabajo pro bono, en donde ocasionalmente, sus abogados atendían necesidades de personas de escasos recursos económicos y de organizaciones sociales de manera gratuita. No obstante, esta práctica no era institucionalizada.



En el año 2009 se creó la Fundación ProBono Colombia, una organización sin animo de lucro orientada a institucionalizar el trabajo pro bono como un proyecto de responsabilidad social empresarial en firmas de abogados y grupos legales de empresas, con el objetivo de involucrar a la comunidad legal colombiana en la creación de una infraestructura para atender a las poblaciones más vulnerables y desatendidas.



El fundamento del trabajo pro bono es la responsabilidad social profesional, mediante la cual los abogados pueden usar su conocimiento especializado para la garantía del acceso a la justicia no sólo de quienes pueden pagar sus honorarios, sino también en favor del interés público y de las personas y comunidades más vulnerables.

Ana María Arboleda, directora Fundación ProBono Colombia. Foto: Fundación ProBono Colombia

¿Cuántos colaboradores tienen en la actualidad y quiénes son ?



En 2009 la Fundación tenía a 15 firmas de abogados afiliadas y dispuestas a prestar sus servicios de manera gratuita, y se asesoraron 21 casos pro bono. Tras 11 años de ejercicio, actualmente contamos con casi 50 firmas de abogados y grupos legales empresariales vinculados a la Fundación ProBono Colombia y signatarios de la Declaración Pro Bono para las Américas, conformando una red de más de 1.700 abogados dispuestos a trabajar de manera voluntaria y gratuita en favor de las personas y comunidades sin recursos económicos. En esta red hay abogados especializados en todas las ramas del derecho.



Ha sido fundamental realizar alianzas con la academia, de manera que los abogados en formación tengan un acercamiento a la responsabilidad social. En este contexto, hemos tenido la oportunidad de trabajar con 300 estudiantes de derecho de diferentes universidades, quienes han tenido la oportunidad de hacer sus prácticas jurídicas en la Fundación o en las firmas y empresas afiliadas.



En los primeros años la Fundación desarrolló su trabajo principalmente en Bogotá, a partir de 2017 comenzamos a trabajar en vincular abogados en Medellín y Cali y con nuestra iniciativa #ProBonoSaledelaOficina, hemos venido expandiendo nuestra presencia por todo el territorio Colombiano. Hemos adelantado cerca de 700 proyectos en más de 40 municipios de Colombia.

Los abogados pueden usar su conocimiento especializado para la garantía del acceso a la justicia no sólo de quienes pueden pagar sus honorarios

TWITTER

¿Cómo llegan a ustedes los casos que necesitan un abogado pero no tienen cómo pagarlo?



A través de una plataforma web, la Fundación recibe solicitudes provenientes de personas naturales y jurídicas que desean ser asesoradas por un abogado, pero que no cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir sus honorarios. La Fundación se encarga de verificar que estas personas efectivamente no tengan recursos, que cuenten con una condición de vulnerabilidad y que sus necesidades sean jurídicas, para derivar estos casos a la red de abogados voluntarios dispuestos a tomar estos casos y asesorarlos.



El primer elemento innovador del trabajo pro bono es la posibilidad de acceder a una asesoría jurídica gratuita a través de un sistema web de recepción de casos. La facilidad que ofrece el internet, permite que las personas que no tienen la posibilidad de desplazarse, puedan solicitar la ayuda de un profesional de alta calidad a través de medios digitales. Este sistema también permite a los abogados hacer un registro de los avances del caso.



Los clientes pro bono llegan a la Fundación por el voz a voz pero en su mayoría lo hacen a través de las organizaciones de la sociedad civil con las que tenemos alianza.

¿Cómo se decide a cuáles casos buscarles un abogado que ejerza la defensa sin costo?



Una de las características de la labor pro bono es la voluntariedad: la Fundación se encarga de recibir los casos por parte de los clientes, hacer las entrevistas, filtrarlos y luego derivarlos a los abogados voluntarios, para que sean ellos quienes decidan cuáles asuntos quieren atender. De esta forma, en la medida en que se cumpla con el perfil mencionado, y siempre que se trate de una necesidad jurídica, la Fundación remite los asuntos a la red de abogados pero no hay una priorización.



El acceso efectivo a la justicia requiere en la mayoría de oportunidades de una asistencia profesional, incluso cuando la ley no requiere la representación letrada de un abogado, pues el conocimiento mismo de los mecanismos para satisfacer las necesidades jurídicas es un conocimiento especializado.



Además, las desigualdades socioeconómicas impiden a las personas sin recursos económicos utilizar las herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico para satisfacer sus necesidades básicas, como celebrar un contrato o defender sus derechos humanos.



En este sentido, el trabajo pro bono le permite a estas personas contar con asesoría para todo tipo de necesidades, incluso aquellas que no son cubiertas por la oferta de asesoría gratuita ofrecida por el Estado.



A través de esta práctica, los clientes pro bono pueden acudir a todo tipo de asesoría legal que de otra forma no estarían en la posibilidad de obtener, por ejemplo, asuntos contractuales, vivienda, familia, civiles, comerciales, penales, laborales, tributarios e incluso corporativos.

Las desigualdades socioeconómicas impiden a las personas sin recursos económicos utilizar las herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico para satisfacer sus necesidades básicas

TWITTER

¿Cuántos casos han logrado asesorar?



Desde octubre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2020 hemos podido llevar a través de los abogados afiliados un total de 3.937 casos de necesidades jurídicas insatisfechas que han logrado encontrar un camino hacia el acceso a la justicia.



¿Cómo se financia ProBono como organización para poder seguir acercando a abogados y personas que los necesitan?



La Fundación tiene un sistema de vinculación de firmas de abogados y grupos legales empresariales, mediante la cual se ofrecen servicios para la estructuración de un programa de responsabilidad social empresarial al interior de la organización, cuyo pilar es el servicio a los clientes pro bono y el desarrollo e implementación de una política de trabajo pro bono.



Como parte de esta vinculación, las empresas y firmas que se afilian, suscriben la Declaración Pro Bono para el Continente Americano, y realizan una donación anual para poder acceder a los servicios de difusión de la cultura pro bono, asesoría en responsabilidad social empresarial, y acceso a la plataforma de casos pro bono.



Igualmente, la Fundación realiza algunos eventos de recaudación de fondos en los que además se promueve la cultura pro bono y se crea comunidad jurídica, como es el caso de la copa anual de fútbol cinco y un concierto llamado Rock & Law en donde se presentan bandas formadas por nuestros afiliados. De manera grata podemos asegurar que el evento se ha posicionado como el punto de encuentro de la comunidad jurídica, permitiendo que en la última versión presencial en 2019 contáramos con 13 bandas y más de mil asistentes.

Cómo pueden las personas y abogados acceder a ProBono Colombia

Las personas de escasos recursos económicos que necesiten un abogado y quieran contactar a la fundación ProBono Colombia pueden encontrar toda la información en la página web https://probono.org.co/solicita-un-abogado/



Allí deben diligencias un formulario y en cinco días hábiles uno de los abogados de la Fundación los llamará para entender en qué consiste el caso y revisar si cumplen con el perfil de cliente pro bono.



De otro lado, si usted es un abogado o empresa del área jurídica y desea hacer parte de la fundación, para asesorar casos de forma gratuita, puede encontrar la información en https://probono.org.co/actores-probono/profesionales-del-derecho/

