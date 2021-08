Cuidado con los fraudes a los que se expone si usan su número de cédula

Productos, servicios o créditos a su nombre. Estafas, hurtos y otros crímenes. Estos son algunos de los riesgos a los que se enfrenta si sus datos personales caen en manos de delincuentes, según ha establecido la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



De hecho, son múltiples los casos de personas que, luego de perder su documento de identidad, son suplantadas y resultan como acreedoras de planes de telefonía, televisión o internet o, incluso, de préstamos en entidades bancarias.



Si sus victimarios son más "sofisticados", pueden llegar a hackear la sim card de su celular, para hacer compras que quedan a su nombre, con la consecuente deuda que eso implica y, en muchos casos, la sanción en datacrédito por pagos que no se hacen.



¿Cómo evitarlo?

De acuerdo con la SIC, estas son algunas de las claves para evitar ser suplantado en el país:



-Cambiar con frecuencia las claves de correos electrónicos y productos financieros.



- No entregar información personal en llamadas telefónicas, o mensajes de WhatsApp que ofrecen premios, promociones u otras cosas.



- Denunciar la pérdida de documentos ante las autoridades.



- No abrir correos electrónicos de fuentes desconocidas o no confirmadas.



- No dictar por teléfono los datos personales, especialmente sus claves.



- Cerrar adecuadamente las aplicaciones en los dispositivos móviles.

Así puede saber si fue suplantado

- Consulte una vez al mes la información reportada sobre usted en las centrales de riesgo. Es gratis.



- Verifique periódicamente con su operador de telecomunicaciones la cantidad de productos que tiene activos a su nombre.



- Sospeche de cualquier llamada de verificación de datos o de casas de cobranza donde le pregunten por deudas que no ha adquirido.

Esto puede hacer si ya fue suplantado

- Presente un reclamo ante la empresa donde ocurrió la suplantación.



- Radique una alerta de suplantación de identidad ante centrales de información financiera como Cifin, Datacrédito, Procrédito.



- Verifique ante dichas centrales quiénes han consultado su historial crediticio e informe a esas empresas o personas que ha sido suplantado



¿Cómo reportar la pérdida de documentos?

Tan pronto se entere de que perdió sus documentos, o sea víctima de robo, diligencie una constancia de pérdida de documentos. Para este trámite la Policía tiene un servicio en línea de expedición de las constancias por pérdida de documentos, a la que puede acceder aquí.



Allí encontrará casillas para poner sus datos, fecha de la pérdida de los documentos y la ciudad y dirección de residencia, entre otros.



También podrá contar cómo fue que extravió los documentos que está reportando -pérdida, robo-.

