La exposición de arte que quiere mostrar otra cara de los presos

Una segunda oportunidad puede cambiarlo todo en la vida de alguien.



Bajo esa premisa, ocho personas privadas de la libertad trabajaron junto al artista Andrés Martí para crear una serie de retratos que quieren mostrar una nueva cara de sus vidas.



La obra, llamada Reverdecer, está expuesta en el festival de arte Barcú, uno de los más importantes de Colombia, que se realiza entre el 16 y el 22 de septiembre en varias casas del centro de Bogotá.



“Quisimos mostrar literalmente otra cara de las personas privadas de la libertad, es una exposición donde mostramos lo que ellos quieren expresar y no lo que la gente quiere ver de ellos”, compartió sobre este trabajo Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna, que trabaja por la dignidad de los presos de Colombia y apoyó la idea de esta exposición.



Bahamón expresó que “los internos son seres humanos que han cometido un error y, como cualquier persona, merecen una segunda oportunidad, sobre todo cuando la mayoría de ellos no han tenido ni la primera”.

La exposición de las fotografías se presenta en el barrio La Candelaria, de Bogotá. Foto: Andrés Martí / Facilitada por la Fundación Acción Interna

En la obra participaron cuatro presos de la cárcel La Modelo y cuatro reclusas de El Buen Pastor, en Bogotá, como una forma de promover la inclusión, la esperanza y de representar la dignidad humana de las más 124.900 personas que están en los diferentes centros penitenciarios de Colombia.



Martí, el artista detrás de la propuesta, detalló que el trabajo creativo duró seis meses y que lo primero fue concertar esta idea con la Fundación. Todo comenzó con un encuentro en el que Bahamón conoció el trabajo de Martí y le encantó. Luego lo contactó y le propuso que trabajaran con presos para montar una exposición fotográfica.



“Nunca había trabajado con personas privadas de la libertad, aunque siempre he trabajado con no modelos. Fue muy enriquecedora la experiencia, así como quitarse ese estigma de lo que hay en la cárcel para encontrar gente receptiva que entendió el proyecto totalmente”, comentó.

Las obras estarán a la venta para recolectar fondos que serán destinados a la población carcelaria. Foto: Andrés Martí / Facilitada por la Fundación Acción Interna

Pero no todo fue sencillo. El artista contó que el trabajo tuvo sus complicaciones, como por ejemplo los tiempos limitados que tenían para tomar las fotografías dentro de los salones de música de las cárceles, así como elaborar las piezas de vestuario que acompañan el mensaje que tanto él como cada interno querían mostrar.



Reverdecer, dijo Martí, es una cápsula dentro de un macroproyecto llamado Otredad, en el que busca verse a sí mismo a través de otras personas, y agregó que lo que quiere lograr con esta exposición es, principalmente, que la gente tenga empatía con quienes están en sus retratos.



Esta es la primera vez, en los seis años de Barcú, que participan presos, añadió Christopher Pascal, director de la feria, quien agregó que Bahamón se acercó hace algunos meses a él con la propuesta y él aceptó.



“Es un proyecto mágico dispuesto para Barcú porque todas las personas necesitan una segunda oportunidad. Cuando ella me dijo que era arte con personas privadas de la libertad, pensé que iban a ser cosas más dramáticas, de pronto mostrando una protesta, pero es muy grato ver al artista transformar esto y de alguna forma embellecer esa situación. Eso también es una segunda oportunidad”, dijo.

José Benítez, uno de los presos que participaron en el proyecto, dijo que para él esta foto representa su libertad. Foto: Andrés Martí

José Luis Benítez, uno de los retratados en Reverdecer, es un joven de 26 años de edad que está preso desde hace un año en La Modelo, cumpliendo una condena de cuatro años y medio por tráfico de estupefacientes. Para él este proyecto fue una gran oportunidad para expresar sus derechos y su esencia humana como persona de la población LGBTI.



“Decidí participar porque me pareció bonito y algo diferente a lo que está aquí en la cárcel. Muy pocas personas que están privadas de la libertad tienen estos beneficios de poder expresarse y demostrar que somos seres humanos, que estamos vivos todavía, y que podemos hacer muchas cosas aun estando aquí adentro”, contó a través de una llamada desde la prisión.

Benítez se siente orgulloso porque nunca había participado en una exposición así. “Sentir que mi foto es una de las más bonitas es muy halagador para mí”.



Para él, Reverdecer también es libertad y felicidad “porque la exposición no es acá adentro de la cárcel sino afuera, entonces por una parte estoy afuera, serán como cinco minutos de libertad que voy a tener para ser alguien a quien puedan ver diferente y no solo como un delincuente”.



Por historias como la de Benítez es que el director de la feria Barcú considera que este espacio puede incluir a todos. También siente que gracias a Barcú la gente está disfrutando más el centro histórico de Bogotá, La Candelaria.



Entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche de estos días, la feria estará dispuesta para que las personas conozcan no solo Reverdecer, sino muchas otras exposiciones de arte, y desde las 9 p. m. comienzan las Noches Barcú, una plataforma de música en vivo.



Las piezas de la exposición estarán a la venta, y el dinero recogido se destinará a seguir trabajando por la población carcelaria y pospenada de Colombia.



Para Bahamón, independientemente de que vendan o no, el principal propósito es hacer visibles a quienes están presos con una cara diferente. “Esperamos que nos vaya muy bien, pero lo más importante es que la gente los conozca y los vea como unas personas como cualquier otra”.

En Colombia hay más de 120.000 personas detenidas en las cárceles del país. Foto: Andrés Martí / Facilitada por la Fundación Acción Interna

Integración de los reclusos

Acción Interna ha trabajado en varios proyectos para dignificar a los reclusos del país.

Entre otras actividades, organiza festivales nacionales de teatro en las cárceles en los cuales cada penal presenta una obra en un espacio fuera de la prisión. La obra ganadora inaugura el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.



Acción Interna también busca fortalecer las capacidades laborales de los reclusos, así, en 2016 se inauguró Interno, el primer restaurante del mundo abierto al público en una cárcel de mujeres. Es gestionado por las reclusas de la cárcel San Diego, de Cartagena.Y este año abrió la primera agencia de publicidad que funciona en una prisión: se llama Agencia Interna. Allí trabajan presos de La Modelo, de Bogotá. La agencia ya hizo su primer trabajo, una campaña para Carulla.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

REDACCIÓN JUSTICIA

En Twitter: @M_I_O_F