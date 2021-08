Fiscal, Procuradora y Contralor hablan de la lucha contra la corrupción

Este viernes, en el marco del Sexto Congreso Empresarial Colombiano, organizado por la Andi, hablan las tres cabezas de las entidades que combaten la corrupción en el país: el fiscal general, Francisco Barbosa; la procuradora general, Margarita Cabello; y el contralor general, Carlos Felipe Córdoba.



El panel es moderado por Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO.



"La corrupción es un fenómeno multidimensional que la justicia no puede abordar como casos aislados", dijo el fiscal Barbosa al iniciar su intervención, y resaltó la importancia de poner la lupa en los distintos vasos comunicantes entre los actores detrás de los delitos.



El jefe del ente acusador contó que, hasta el momento, desde la Fiscalía se han formulado 7.938 imputaciones en casos priorizados, más de 1.300 condenas y 1.889 solicitudes de medida de aseguramiento. No obstante, hay más de 52.000 casos abiertos en esta entidad por hechos de corrupción.



A su turno, la procuradora Margarita Cabello, puso de relieve la importancia de haber recuperado la función de investigar y sancionar a los funcionarios de elección popular.



"Aspiro a que en dos semanas está lista la Sala de Instrucción y la Sala de Juzgamiento para empezar ya a reactivar los 12.000 procesos que están suspendidos y poder rápidamente imponer las sanciones en los casos a que haya lugar", aseguró la alta funcionaria del Ministerio Público.



Precisamente sobre el tema de las personas en cargos de elección popular, el Fiscal General reveló que en año y medio han sido imputados seis gobernadores elegidos en 2019, y se han impuesto condenas a nueve exgobernadores, mientras que a otros 35 se les han imputado cargos.



Sobre el anticipo de 70.000 millones de pesos en el contrato del Ministerio TIC, Francisco Barbosa aseguró que el caso está priorizado y lo está llevando el propio director Anticorrupción de la Fiscalía.



"Tenemos ya las líneas investigativas para cada uno de esos hechos: uno tiene que ver con funcionarios involucrados o que trabajaron en la estructuración, evaluación o aprobación de los documentos precontractuales; otra línea, sobre la entidad o el contratista que presentó ese documento; otra sobre la expedición de esas pólizas: otra obre cómo se produjo el giro de esos recursos, derivados del contrato de administración de fiducia y pagos, derivado del contrato principal y cómo se presentó esa aprobación y giro de recursos", dijo el Fiscal General.



Al respecto, la procuradora Margarita Cabello resaltó que se está trabajando en llave con el ente acusador y la Contraloría para dar con las posibles irregularidades en el contrato.



Otro de los temas que fueron abordados durante el panel fue el de las elecciones a la presidencia de la República, que están 'ad portas'.



"Ya empezamos el proceso de vigilancia y estamos haciendo anuncios, ya con requerimientos a los funcionarios, especialmente alcaldes y gobernadores, para que se acuerden de que no pueden tener ninguna participación en actos de política. También estamos trabajando en el control de la financiación de las campañas", dijo la jefe del Ministerio Público.



El fiscal Barbosa, por su parte, reveló que en los próximos meses se tomarán decisiones "muy importantes frente a los temas electorales y de corrupción", y habló del rol de la contratación pública como articulador de recursos para las campañas, tema sobre el que el ente acusador tendrá los ojos abiertos.



El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, contó que se ha avanzado con herramientas de inteligencia artificial para identificar las alertas de riesgo en los procesos de contratación pública. "Acá lo más importante es el accionar en conjunto de las tres instituciones", dijo la cabeza del órgano de control.



Sobre el tema de las obras inconclusas, conocidas como "elefantes blancos", Córdoba contó que hay 1.771 en el país, por 24.5 billones de pesos. De estas, dijo el Contralor General, se han reactivado alrededor de 800 y se han venido entregando.



Entre los datos clave entregados por el funcionario está que de todas las irregularidades en dichas obras, el 20 por ciento se dan por mala gestión, mientras que el 80 por ciento tienen indicios de corrupción.





Noticia en desarrollo...



