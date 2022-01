La Unidad de Víctimas dio a conocer que todas las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá que quieran aspirar a profesionalizar sus estudios pueden inscribirse en la convocatoria del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia.



Esta convocatoria, que se abrió el 12 de enero, estará vigente hasta el próximo martes 18 de enero de este 2022.



La entidad recordó que este estímulo, consistente en créditos educativos 100 por ciento condonables, se otorgará a víctimas del conflicto armado interno que se encuentren incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) o reconocidas como tal en las Sentencias de Justicia y Paz, Restitución de Tierras, Jurisdicción Especial para la Paz o en las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Las personas también deben estar cursando sus estudios o haber sido admitidos/as en una institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación para cursar un programa académico de pregrado en nivel técnico profesional, tecnológico o universitario.



Frente a los requisitos para inscribirse a la convocatoria, estos son: ser ciudadano colombiano, no tener apoyo económico adicional de entidades nacionales u otros organismos para adelantar estudios de educación superior en los niveles técnico profesional, tecnológico o universitario; no ser beneficiario, ni haber sido beneficiario de las líneas de créditos 100 por ciento condonables del Icetex, ni ser beneficiario del componente equidad del programa generación E.



También es requisitos no tener una línea de crédito del Icetex vigente ni estar en mora con esa entidad, no tener título de nivel universitario, estar incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV) o reconocido como tal en las sentencias de Justicia y Paz, Restitución de Tierras, Jurisdicción Especial para la Paz o en las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Del mismo modo, es necesario ser bachiller, haber presentado la prueba Saber 11 o la prueba de estado equivalente; tener su propio correo electrónico, inscribirse a través de la página web del Icetex en las fechas y bajo las condiciones establecidas para tal fin.



La Unidad de Víctimas señaló del mismo modos que el documento de identidad con el cual el aspirante se identifica al momento de hacer su inscripción en la convocatoria debe coincidir con el que se encuentra registrado en el RUV.



Para conocer más detalles de la convocatoria, del proceso de inscripción y del reglamento, puede visitar los siguientes enlaces:



https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/poblacion-victima-del-conflicto-armado-en-colombia



https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano

