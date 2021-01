Con testigos buscan identificar a hombre que mató a ladrón en un bus

En la noche del lunes 4 de diciembre, un grupo de hombres intentó atracar a los pasajeros de un bus del SITP, en Bogotá. En medio de esos hechos, uno de los ladrones fue desarmado por un ciudadano que iba en el transporte público, quien con una maniobra se lanzó sobre un ladrón y logró quitarle el cuchillo. Con esa misma arma lo hirió de gravedad.

En medio del robo, que se registró sobre las siete de la noche de ese lunes, en la avenida Boyacá con Américas, al recibir las heridas el ladrón cayó muerto en las escaleras del bus cuando intentaba huir.



(Lea también: ¿Qué le puede pasar penalmente a hombre que mató a ladrón en SITP?).



De otro lado, el hombre que lo hirió decidió irse del sitio antes de que llegara la Policía y, hasta el momento, no se ha presentado ante las autoridades.



Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a EL TIEMPO que se encuentran recaudando testimonios de los demás pasajeros del bus, así como videos de cámaras de seguridad de este sector, ubicado en el occidente de Bogotá, para poder identificar al hombre que mató al asaltante.



(En contexto: Lo que se sabe del pasajero que desarmó y asesinó a ladrón en un SITP)



Por tratarse de una muerte violenta, la Fiscalía tiene el deber de abrir una investigación que permita aclarar las circunstancias en las que se dio el homicidio. Hasta ahora los pasajeros han dicho que, en efecto, el hombre que murió era el que los había atracado y amenazado con un cuchillo minutos antes.



La Fiscalía no solo busca identificar al pasajero que mató al asaltante, sino también poder construir una hipótesis del caso con el fin de establecer, entonces, si abre o no un proceso penal contra el ciudadano.



(Le recomendamos: La delgada frontera entre legítima defensa y justicia por mano propia)



Esto dependerá de que la Fiscalía concluya en qué circunstancias se dieron los hechos. Si fue en defensa propia o legítima defensa, el ente acusador podría pedir que se archive la investigación. Y si se cierra esa investigación, decisión que solo puede ser tomada por un juez, al ciudadano no le quedaría ningún tipo de antecedente penal.



Pero si la Fiscalía concluyera que la defensa no fue legítima, porque su reacción no fue proporcional o equivalente al riesgo, porque el ataque o el peligro no era inminente, podría decidir imputarle cargos, también ante un juez.



Todo dependerá, entonces, del análisis que haga el ente acusador, específicamente un fiscal de la seccional Bogotá que tiene el caso, para establecer si hay méritos o no para investigar al ciudadano que mató al atracador.

(Lea también: Quedó cerrado proceso contra médico que disparó contra tres ladrones)



Por ahora, las autoridades siguen esperando a que el hombre se presente ante la justicia para aclarar los hechos. Si llegara a presentarse o la Fiscalía llegara a identificarlo antes, podría ser citado a un interrogatorio con su defensor.



REDACCIÓN JUSTICIA