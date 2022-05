Casos por lesiones personales dolosas o culposas, o inasistencia alimentaria, que son el 11,1 y el 6,5 por ciento, respectivamente, de todos los casos activos que hay en la Fiscalía, así como otros conflictos penales de "baja lesividad" que cumplan con ciertos requisitos, podrán ser tramitados a través de métodos de justicia restaurativa, con lo que se espera no solo lograr más eficiencia sino contribuir a superar problemas estructurales como la congestión judicial.



(Lea también: Condenan a dos expresidentes de Reficar por contrato de modernización).



Así se consigna en una resolución de la Fiscalía que adopta el Manual de Justicia Restaurativa, que habla de la mediación y la conciliación, y que era una tarea pendiente desde la implementación del Sistema Acusatorio con la Ley 906 de 2004.

Esta resolución señala que las directrices del manual deberán ser observadas y acatadas por todos los servidores de la entidad, así como por las entidades y personas que implementen programas de justicia restaurativa en asuntos penales.



El documento indica que con la justicia restaurativa “puede reducirse la congestión de los despachos judiciales, ya que estos conflictos serán tramitados con la intervención de entidades independientes al sistema penal. Así mismo, puede reducirse la presión sobre el sistema carcelario y penitenciario, ya que muchos de esos conflictos no van a requerir la imposición de una sanción penal para ser resueltos”. También destaca que esto ayudaría en el proceso de resocialización y reinserción de quienes cometieron delitos.



En 39 páginas, el manual aborda la aplicación y límites de la justicia restaurativa en el país, los beneficios que podrían tener los procesados con este modelo y los lineamientos y procedimientos que deben seguirse para la mediación y la conciliación.

(Puede interesarle: Condenan a TransMilenio por muerte de pasajero que se cayó dentro de un bus).

Entre otros apuntes, se establece que la mediación procede, en el procedimiento penal ordinario, por delitos perseguibles de oficio sancionados con cárcel mínima que no exceda cinco años y que afecten bienes jurídicos individuales, en esos casos el efecto puede ser que se precluya la investigación o que la mediación sea un factor a considerar en la dosificación de las penas.



Si los delitos tienen pena mínima de prisión superior a cinco años también se puede mediar pero no puede haber una extinción de la acción penal, sino beneficios a la hora de evaluar las medidas de aseguramiento, la dosificación punitiva, y la ejecución de la pena. De otra parte, la mediación en el proceso penal abreviado aplica para los delitos a los cuales aplica este procedimiento penal, como son los delitos querellables.

Estos mecanismos de resolución de conflictos, si se aplican correctamente y de la forma más amplia posible, ayudarán a resolver de forma más rápida algunos procesos penales: Camilo Burbano FACEBOOK

TWITTER

Y en el caso de la conciliación, el manual establece que procede para delitos querellables en la etapa preprocesal o en el incidente de reparación integral; en el primer caso tendría el efecto de que se extinga la acción penal, y en el segundo, la conciliación procede para todos los delitos y tiene efectos con respecto a la reparación económica que deben pagar los condenados por los perjuicios ocasionados con un delito.



De acuerdo con Camilo Burbano, abogado penalista, este manual puede llegar a ser muy positivo, “ya que estos mecanismos de resolución de conflictos, si se aplican correctamente y de la forma más amplia posible, ayudarán a resolver de forma más rápida algunos procesos penales. Además, la conciliación y la mediación ayudan a buscar salidas menos complejas y más consensuadas a algunos problemas penales, humanizando los procesos”.

Cómo funcionarán la mediación y la conciliación

El manual da unas pautas sobre cómo aplicar la mediación y la conciliación.



En el caso de la primera, en el trámite ordinario de delitos con una pena mínima que no supere 5 años, las víctimas o el imputado pueden solicitar la mediación desde la imputación hasta antes del inicio del juicio ante el fiscal, el juez de control de garantías o el juez de conocimiento; en delitos cuyo mínimo de pena supera 5 años, la mediación puede hacerse antes de la imputación.



Si el proceso se está llevando por el procedimiento especial abreviado, los mecanismos de justicia restaurativa pueden aplicarse en cualquier momento pero dependiendo de la etapa serán sus efectos en cuanto a medidas de aseguramiento o ejecución de la pena.



De otro lado, luego de que se hace una solicitud de mediación, el fiscal debe hacer una evaluación previa y verificar que esta sea procedente, determinar los efectos que podría llegar a tener en el proceso penal, y verificar que la mediación no se convierta en un escenario de revictimización. Si eso se cumple, debe comunicarlo a las partes y luego verificar que ambas aceptan el mecanismo.



(Más notas: ‘Dueños de carros no deben ser sancionados por faltas de conductores’: Procuraduría).



Si ambas partes aceptan, el fiscal remitirá el proceso a uno de los programas de justicia restaurativa autorizados por la Fiscalía, en donde se repartirá el proceso a uno de los mediadores, que son personas que ejercen transitoriamente la función de administrar justicia.



Los mediadores deberán reunirse con cada una de las partes por separado para ver si hay riesgo de revictimización y si hay una voluntad restaurativa sincera, en caso de haberlas, lo siguiente será citar a las partes a una audiencia de mediación para un intercambio de opiniones. Si las partes alcanzan un acuerdo, el mediador remitirá al fiscal el acta de mediación con los compromisos asumidos por las partes para que este determine los efectos de dicho acuerdo en la actuación procesal.



En cuanto a la conciliación preprocesal, esta es un requisito de procedibilidad para poder investigar todos los delitos querellables pero, aunque es un requisito de procedencia de la acción penal, puede desarrollarse en cualquier momento del proceso y tiene como efecto la terminación de la acción penal.

No son automáticamente aplicables a todos los delitos

Tal como establece el manual publicado por la Fiscalía, la mediación y la conciliación solo proceden ante unos tipos de delitos y conflictos penales de "baja lesividad".



Frente a este hecho, el abogado Burbano explicó que aunque es deseable un sistema de justicia que contemple estos mecanismos alternativos, deben tener unos límites porque “cuando ocurre un delito no es solo el interés de la víctima el que se ve afectado, sino principalmente el de la sociedad, de tal forma que se ha entendido que en los casos más graves debe aplicarse una sanción penal y no terminar el proceso por este tipo de mecanismos”, expuso.



En cualquier caso, el experto reiteró que promover las salidas alternativas como la mediación y la conciliación tendría un efecto en descongestión judicial, una de las grandes necesidades de la justicia en Colombia, como lo muestran cifras publicadas por la Corporación Excelencia en la Justicia que señalan que para 2020 -última fecha disponible- hubo una congestión del 62,4 por ciento en la jurisdicción ordinaria, lo que significa que de cada 100 casos que estaban en inventario ese año, 62 no se evacuaron.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia