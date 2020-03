Entre 4 y 10 años de prisión podrían pagar quienes incumplan medidas

El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que abrió una investigación penal contra dos personas que incumplieron las medidas de restricción y aislamiento preventivo, las cuales debían aplicar por haber llegado del exterior o por haber sido diagnosticados con coronavirus y no quedarse en cuarentena.

El fiscal aseguró que las infracciones de estas personas fueron advertidas por la misma ciudadanía.



Una de estas personas está en Cartagena y otra en Barranquilla. Según la Fiscalía, estos ciudadanos "aparentemente incumplieron las disposiciones médicas establecidas para los pacientes diagnosticados con coronavirus".



Es por esto que el órgano acusador está realizando las verificaciones con las autoridades competentes para determinar cuál es su estado clínico y establecer si existe mérito para procesarlos penalmente.

Por hechos como estos, por medio de un comunicado este martes el fiscal Francisco Barbosa dijo que se judicializará a quienes no atiendan las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno.



También aseguró que serán judicializados quienes acaparen bienes o elementos de primera necesidad, es decir, quienes compren de manera desmedida papel higiénico, tapabocas, jabones, antibacteriales, o productos de salud.



Así, el fiscal aseguró que no se permitirá que “personas inescrupulosas” se aprovechen económicamente de la situación para acaparar alimentos o elementos esenciales para la salud: “estas personas serán perseguidos por la justicia”.



Dijo que el ente acusador será implacable contra quienes no cumplan las medidas de prevención, por lo que a estas personas se les aplicará con todo el rigor los artículos 368 y 369 del Código Penal.



El primero establece que “el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.”



El segundo establece que “el que propague la epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años.”

Para investigar estos hechos, Barbosa dispuso de un fiscal especializado que coordinará las investigaciones relacionadas con el posible incumplimiento y desatención de las medidas sanitarias que buscan disminuir la propagación del virus.



El fiscal dijo que, junto con los funcionarios de la entidad, seguirán trabajando por la lucha contra la criminalidad y que la vicefiscal, delegados, directores, técnicos, policía judicial y asistentes seguirán trabajando las 24 horas del día para para velar por el derecho de la justicia que tienen todos los colombianos.



“No nos quedaremos quietos, haremos uso de todos los recursos que estén a nuestro alcance. Somos una institución fuerte y atendemos el sentido de responsabilidad y, aunque son momentos difíciles para los colombianos, juntos los vamos a superar.”, concluyó.

