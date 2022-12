El fiscal general Francisco Barbosa volvió a referirse a una situación por la que ha recibido críticas relacionadas a que escoltas de su esquema de seguridad pasean a sus dos perros.



En una entrevista con Semana, el fiscal señaló que él no puede pasear a sus mascotas porque tiene riesgos de seguridad y podría ser asesinado en la calle o el parque si saca a sus mascotas.



"El día de mañana saco la mascota y me pasa algo e inmediatamente el país responde: 'oiga, pero qué irresponsable fue el fiscal al exponerse de esa manera'. (...) Quiero que quede claro: no hay una asignación de recursos de la Fiscalía para sacar a nuestra mascota. Simplemente vive con nosotros y, por supuesto, puede subirse a un carro oficial conmigo o con cualquier miembro de mi familia y estar protegida", sostuvo Barbosa.



El fiscal general también señaló que la Contraloría determinó que no hubo recursos públicos involucrados en este tema.



Hay que recordar que hace unas semanas, Barbosa tmbién había hablado sobre la denuncia de uso de recursos públicos en sus mascotas y, en entrevista con Noticias RCN, sostuvo que sus mascotas son parte de su familia, "esas mascotas hacen parte también de un entorno de protección que yo tengo, hacen parte del entorno de protección de mi familia", comentó.

