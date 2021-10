Las mejores firmas de abogados de Colombia en litigio, según The Legal 500

Esta semana la empresa de investigación británica The Legal 500 publicó la más reciente edición de su 'top' de firmas de abogados destacadas durante el año.



Este listado incluye una clasificación dependiendo de su desempeño en distintas áreas de práctica del derecho.



En la categoría de 'litigios', la firma incluyó 40 bufetes de abogados de Colombia cuyo trabajo destacó y dividió en cinco grupos o tiers.

Estos grupos no están organizados jerárquicamente sino alfabéticamente, aclara la publicación, por lo que puede entenderse que todas las firmas incluidas en un mismo tier son igual de buenas.



Entre los motivos para destacar firmas en este ranking anual, The Legal 500 considera los clientes que tienen estas compañías -muchos de ellos son grandes empresas-, las capacidades técnicas, su cuota en el mercado, reputación, su uso de tecnologías para mejorar sus servicios, entre otros.



En el más reciente listado, en el primer grupo o tier aparecen cinco compañías: Baker McKenzie, Brigard Urrutia, DLA Piper Martínez Beltrán, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) y Posse Herrera Ruiz.



En el segundo tier, por su lado, aparecen: Arrieta Mantilla & Asociados, Botero Salazar Tobón Abogados, Chemás & Asociados, CMS Rodríguez-Azuero, Esguerra Asesores Jurídicos, Gómez-Pinzón Abogados (GPA) y Zuleta Abogados Asociados S.A.S.



El tercer grupo está integrado por: Arrubla Devis Asociados, Castro Leiva Rendón Abogados, DAC Beachcroft Colombia, Dentons Cardenas & Cardenas, Garrigues,

Holland & Knight, Lloreda Camacho & Co., Palacios Lleras, Pinilla González & Prieto Abogados, Sanclemente Fernández Abogados S.A., Tamayo Jaramillo & Asociados, Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico.



En la cuarta posición se ubican: Abril Gómez Mejía Abogados, J. Correa Abogados, Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados, Cáez Muñoz Mejía Abogados (CMM), Gamboa Abogados, Gamboa, García y Cardona Abogados, Garrido Fonseca Abogados, Goh, Castro Estudio Jurídico, Parra Rodríguez Abogados, Posada Isaacs Abogados.



Por último, el quinto tier está integrado por: BBGS Abogados, Medina & Munoz Abogados, Nieto Abogados, Triana, Uribe & Michelsen, Valbuena Abogados.

