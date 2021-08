Firma de contadores iniciará acciones legales contra 'Epa Colombia'

Luego de que Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', publicó un video en su Instagram en el cual afirmó que su contadora el había robado dinero y además le había hecho 'brujería', la firma de contadores respondió.



En el video, Barrera afirma: "Mi emprendimiento me lo quisieron aplastar, luego conseguí una contadora y me robó 1.800 (millones), me hizo 'brujería', me puso el muñeco".



Prosiguió contando que ella dona el 10 por ciento de sus ganancias a fundaciones, pero que su contadora supuestamente pensó que "estaba dando mucho, venga yo le quito".



Luego de la publicación de este video, la firma MDC Mundial de Contadores S.A.S., en cabeza de Yenny Saldarriaga, se defendió y a través de un comunicado de prensa que ha circulado en redes sociales afirmó que las acusaciones son falsas.



“La señora Daneidy Barrera ha afirmado falsamente que la empresa MDC Mundial de Contadores, administrada por la doctora Yenny J. Saldarriaga, supuestamente se ha apoderado de una elevada suma de dinero. Respecto de lo anterior es necesario precisar que durante el tiempo que duró la relación contractual con la empresa de Daneidy Barrera, no contaba con la facultad de disposición de los dineros de dicha empresa ni de la señora Daneidy Barrera", se lee en el documento.



El comunicado también dice que Barrera afirmó "falsamente que la doctora Yenny J. Saldarriaga ha realizado actos de brujería en su contra, publicando imágenes donde se logra apreciar una muñeca que representa la figura de la señora Daneidy Barrera. Es necesario precisar que la doctora Yenny J. Saldarriaga no ha realizado actos de esta índole".



Adicionalmente, MDC indicó que la muñeca publicada por la influenciadora, según lo dijo la Academia de Artes La Nueva, fue un encargo a esa academia de una persona de iniciales PC para hacerle un obsequio de cumpleaños a Barrera.



"Con lo anterior se evidencia que las afirmaciones realizadas por la señora Daneidy Barrera son falsas y solo tienden a dañar el buen nombre personal y empresarial de la doctora Yenny J. Saldarriaga y la empresa MDC Mundial de Contadores S.A.S.”, se lee en el documento.



Y añade que las actuaciones de 'Epa Colombia' han afectado el buen nombre de la empresa, sus empleados y familiares, y que incluso han recibido amenazas.



"Actualmente MDC Mundial de Contadores S.A.S. se encuentra adelantando las acciones legales correspondientes con el fin de proteger los derechos de quienes han sido afectados con las afirmaciones realizadas, desde cada uno de los procesos judiciales se presentarán las pruebas pertinentes", concluye el comunicado firmado por Saldarriaga y por José Alexis Muñoz, CEO de la firma de abogados Quantum Legal.