Fin de año: ¿qué pasa si lo paran en las vías sin SOAT o sin el kit de carreteras?

Durante las festividades de fin de año las autoridades en todo el país incrementan los controles en las diferentes carreteras para proteger a quienes viajaron para recibir el año nuevo.



En estos controles, las autoridades verificarán que los conductores estén cumpliendo las distintas normas de tránsito y para quienes no lo hacen hay varias sanciones que podrían amargarles la celebración.

Por ese motivo, tenga en cuenta lo siguiente si va a viajar por carretera este puente festivos:



No conduzca en estado de embriaguez pues no solo se expone a accidentes sino a costosas multas que pueden ir desde 90 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) hasta 1.080 SMDLV, dependiendo del grado de alcoholemia que se detecte y de la reincidencia. Además, le suspenderán la licencia de conducción o se la cancelarán, si ha cometido esta infracción varias veces, y su vehículo será inmovilizado por un tiempo que va desde un día hasta 20 días.



Controles de velocidad

Las autoridades están haciendo controles de velocidad en las vías. Foto: Abel Cárdenas

En las vías también se hacen controles de velocidad en lugares como algunos puntos georreferenciados que tienen mayores índices de accidentalidad.



Tenga en cuenta que la infracción por exceder la velocidad está contemplada como la C29 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre y es sancionada con una multa de 15 SMDLV.



Documentos al día

Uno de los documentos que debe tener al día para manejar es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) Foto: iStock

De otro lado, si va a manejar debe revisar no solo el estado de su vehículo, sino también de los papeles que debe tener al día y llevar consigo.



En ese sentido, las personas que conducen un vehículo sin llevar consigo la licencia o con el pase de conducción vencido, reciben una multa de 8 SMDLV, de acuerdo con los numerales B1 y B2 del artículo 131 del Código de Tránsito.



La multa incrementa a 15 SMDLV para quien presente una licencia de conducción adulterada o ajena, lo cual también dará lugar a la inmovilización del vehículo. Y la multa es de 30 SMDLV si el conductor está manejando sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente y el vehículo será inmovilizado.



También es importante tener al día el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), pues según el numeral D2 del Código de Tránsito, conducir sin portar los seguros ordenados por la ley es sancionado con multa equivalente a 30 SMDLV y el vehículo será inmovilizado.

Kit de carretera

Es importante que por su seguridad tenga todo el kit completo. Foto: iStock

También es importante que tenga completo su kit de carretera y que el extintor no esté vencido. El numeral C11 del artículo 131 del Código de Tránsito establece una multa de 15 SMDLV por no portar el equipo de prevención y seguridad establecido.



De acuerdo con el artículo 30 del Código, el kit de carretera incluye, como mínimo: un gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello; un botiquín de primeros auxilios, un extintor, dos tacos para bloquear el vehículo; una llanta de repuesto, una linterna y una caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.





justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET