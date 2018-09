Crean plataforma para fortalecer el control social

La Federación Nacional de Personerías (Fenalper) y la Universidad Externado de Colombia lanzaron una plataforma digital que busca fortalecer el control social, garantizar los derechos humanos y luchar contra la corrupción.

Con la iniciativa, que contó con el apoyo de la delegación de la Unión Europea en Colombia, las personerías municipales, así como los ciudadanos, podrán ejercer un control social efectivo.



El proyecto surgió luego de un diagnóstico sobre el control social en los departamentos de Magdalena, Meta, Huila, Valle del Cauca y Cauca. En el trabajo de campo se identificó que existe desconocimiento de la ciudadanía para su participación activa.



De hecho, según cifras de Fenalper, en 2017 las veedurías ciudadanas de los municipios de esos departamentos interpusieron 251 acciones de control, de las cuales solo el 19 por ciento fueron positivas, mientras que el 81 % no lograron su objetivo.

Una de las maneras de combatir la corrupción es empoderando la ciudadanía para que actúe y haga seguimiento a las decisiones públicas FACEBOOK

TWITTER

“La herramienta será digital, de fácil acceso a cualquier persona en el territorio nacional y permitirá dinamizar, visibilizar y fortalecer las acciones en materia de control social participativo y vigilancia de la gestión pública que adelantan diferentes actores, a la vez que facilitará el libre acceso a la información pública, así como a modelos y formatos de requerimiento de información y remisión de casos que apunten a generar un efectivo control social en los territorios”, explicó con Camilo Fonseca, director ejecutivo de Fenalper.



Los usuarios encontrarán en la plataforma tres espacios: Infórmate, Actúa e Identifica. En el primero se encuentran todas las normas, leyes y decretos que se pueden utilizar para interponer una de acción cuando se vea vulnerado cualquier tipo de derecho. El segundo contiene una serie de rutas y de formatos que permiten al ciudadano interponer una acción si se están afectando sus derechos o los de la comunidad. El último espacio permite conocer en qué otros sitios del país se han interpuesto acciones.



Antonio García, de la delegación de la Unión Europea en Colombia, comentó que establecer relaciones entre la ciudadanía y los mecanismos de participación tiene gran valor, por lo que “la Unión Europea está promoviendo la gobernanza territorial con sentido público, este proyecto es la expresión de un convencimiento de que el fortalecimiento del Estado de Derecho debe ser apoyado”.

Para Fonseca, este tipo de proyectos son fundamentales, no solo para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino luchar contra la corrupción: “Dentro de la agenda pública está el tema de la lucha contra la corrupción, pues una de las maneras de combatir la corrupción es empoderando la ciudadanía para que actúe y haga seguimiento a las decisiones públicas que se toman en cada uno de los municipios y en cada una de las regiones del país, porque en la medida que eso no cambie, la configuración de lo local y el ciudadano no actúe, va a ser mucho más difícil realmente hacerle control a los recursos públicos”.



JUSTICIA