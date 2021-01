Federación dice a Distrito que puede darle gratis comparenderas

En medio de una licitación que la Secretaría de Movilidad de Bogotá está adelantando para contratar una solución tecnológica con el fin de gestionar la autoridad de tránsito en las vías, y que incluye la adquisición de dispositivos para realizar comparendos, la Federación Colombiana de Municipios le envió una carta al Distrito en la que asegura que ella puede darle ese servicio gratis, sin que tenga que realizar el contrato.

Según la Federación, si aceptaran sus dispositivos el Distrito no tendría que invertir para los años 2021-2023 los 27.441 millones de pesos que costaría este contrato. Así, asegura Fedemunicipios, esa inversión no sería necesaria "si se tiene en cuenta que nuestra entidad ofrece de forma gratuita dispositivos electrónicos de captura", por lo cual el gasto "debería ser inferior para no generar una afectación al buen uso de los recursos públicos".



En la carta, conocida por EL TIEMPO, la Federación asegura que, por cuenta del Código de Tránsito, entre sus funciones está la de "implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito", que es conocido como Simit. Ese sistema consolida los registros de infractores a nivel nacional.



Como está encargada del Simit, la Federación le dice al Distrito que "está comprometida a trabajar de forma articulada con el propósito de cumplir metas y proyectos en pro de la seguridad vial del país".



Es por esto que la Federación le dice al Distrito que ella tiene la "disposición de entregarles de forma gratuita y para su uso" unos dispositivos móviles de captura de multas, incluidas las impresoras "con tecnología de punta".

Así las cosas, la Federación le dice a la Secretaría de Movilidad que le están ofreciendo unas comparenderas electrónicas sin que el Distrito tenga que gastar dinero en comprarlas. Esos aparatos, asegura la Federación, representan "un avance tecnológico para las autoridades de tránsito y grandes beneficios, al contar con información idónea y ágil de forma automática, pues con su uso, no solo se mitigan los errores humanos surgidos del diligenciamiento manual de las órdenes de comparendo, sino que también se realiza el cargue en línea".



EL TIEMPO consultó con la Secretaría de Tránsito de Bogotá, entidad que confirmó que la carta de Fedemunicipios fue recibida después de que se abrió la licitación. Según la Secretaría, este jueves tendrán una reunión formal con la Federación con el fin de de conocer cuáles son los dispositivos que ellos tienen y evaluar cuál sería el soporte jurídico para eventualmente recibirlos, si un convenio, una alianza o qué figura.



Solo después de esa reunión y tener más información, aseguró la Secretaría de Tránsito, la entidad determinará qué hacer ante el ofrecimiento de Fedemunicipios.

En su carta, la Federación cita el artículo 10 del Código de Tránsito que es el que la faculta para implementar el SIMIT. Esa norma, además, asegura que por la adminisración del Simit, la Federación "percibirá el 10% (...) cuando se cancele el valor adeudado" de las multas.



Esta norma ha sido objeto de un histórico litigio entre Fedemunicipios y el Distrito pues, según la Federación, la alcaldía de Bogotá nunca les ha reconocido ese 10 por ciento, mientras que el Distrito asegura que la norma dice que ellos pueden cobrar ese porcentaje pero sobre las multas que recaude efectivamente el Simit, no las que logren cobrar las secretarías distritales.



Por cuenta de este pleito, tal y como lo publicó este fin de semana EL TIEMPO, al recibir una queja de la Federación Colombiana de Municipios, el contralor general Carlos Felipe Córdoba ordenó el año pasado una intervención de oficio para investigar el recuado de las multas en Bogotá en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.



