432.806 familias que reciben Bienestarina, afectadas por bloqueos

En medio de las casi cuatro semanas que completa el paro nacional, en el que se han generado bloqueos en varias vías del país, la Contraloría General de la República y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dieron a conocer una preocupante afectación del proceso de producción y distribución de Bienestarina en el país.



Este complemento alimenticio, que beneficia mensualmente a 1.194.656 niños, niñas de 0 a 5 años y madres gestantes, ha tenido afectación debido a los bloqueos.



La Bienestarina, que el ICBF produce desde 1976, se entrega para complementar la alimentación de los niños y madres gestantes con mayores necesidades socioeconómicas.

De acuerdo con el informe solicitado por la Contraloría al ICBF desde el 28 de abril -día de inicio del paro- de los más de 20 puntos y plantas de producción las que se han visto más afectadas son las de Cartago (Valle del Cauca) y Caloto (Cauca), en las cuales se presentó cierre total, deteniendo la producción de la Bienestarina Más (polvo) y Líquida respectivamente.



De igual forma, la información suministrada a la Contraloría precisa que actualmente, por los bloqueos en las vías, se estarían afectando 432.806 hogares y el costo total de la afectación entre Bienestarina en polvo y líquida represada es de $6.584.518.930.

En la planta de Caloto, que produce Bienestarina Líquida, de acuerdo con el reporte, pese a los esfuerzos con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA, la Gobernación del Valle del Cauca y la Defensa Civil, no ha sido posible disponer de las tractomulas que se deben trasladar desde Yumbo a Caloto para hacer el cargue de la Bienestarina. Tampoco se han podido mover 804.422 unidades que están dispuestas para distribuir en el territorio nacional.



Y al no tener acceso a la planta, Ingredion, la empresa encargada de la producción, anunció que desde la semana del 8 de mayo estaban en riesgo 44.000 litros de leche almacenada que se podrían perder en tanques de una empresa productora asociada, ALIVAL.



Por su lado, en Cartago se requiere gestionar las materias primas para adelantar la producción de 579 toneladas adicionales, debido a que para el mes de junio existe una necesidad que asciende a 1.100 toneladas de alimento.



De igual manera, el ICBF explicó que a pesar de los esfuerzos que se han realizado con el Ejército, la Defensa Civil y sus transportistas para lograr el traslado de 184 toneladas de Bienestarina Más y 309 toneladas de Alimento para la Mujer Gestante, existe una necesidad de completar los esquemas de alimentación

Desde la @CGR_Colombia hacemos un🗣 llamado a desbloquear vías para permitir producción y transporte de Bienestarina🥣. 432.806 hogares se han visto afectados por la falta de este producto, vital para la nutrición de nuestros niños y madres gestantes. #CadePesoCuenta pic.twitter.com/DKdyQKjLVC — Contraloría General (@CGR_Colombia) May 26, 2021

El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, se había referido al tema el viernes desde Bolívar y enfatizó en la problemática que representa el desabastecimiento del complemento alimenticio.



“La Bienestarina no está llegando a los diferentes sitios del país. Los bloqueos no están dejando que llegue a nuestros niños, por eso pedimos que dejen y cesen los bloqueos porque esa no es la forma de hacer un paro”, comentó en su momento.



Y el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, indicó: “es importante velar por el bienestar de nuestros niños y, así mismo, es fundamental que este complemento alimenticio llegue a todos los beneficiarios, por lo que es necesario que se permita el paso del alimento de los niños”.

