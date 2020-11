Madre de soldado que fue atropellado y murió clama por justicia

Doris Gómez Velásquez clama por justicia. Su hijo, el soldado profesional Luis Carlos Murcia Gómez, de 22 años de edad, falleció el 6 de octubre como consecuencia de un golpe que recibió en medio de un accidente de tránsito.



El uniformado, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, estaba en un puesto de control, el 3 de octubre pasado, en la vía que del punto conocido como El Barrancón conduce a San José del Guaviare, en Guaviare.

De acuerdo con la información oficial del Ejército, "siendo aproximadamente las 21:00 horas del día sábado, 3 de octubre de 2020, un soldado profesional, orgánico del Comando Específico del Oriente es arrollado por una motocicleta".



Señalan que la misma era conducida por Alexander González Hernández, "al parecer miembro de la comunidad indígena Nukak Makú, y quién presuntamente se encontraba en estado de alicoramiento".



Esa misma noche el soldado profesional Murcia Gómez fue declarado con "muerte cerebral" en el hospital de San José del Guaviare.



González Hernández, quien conducía la moto, fue atendido en el lugar por los enfermeros del Ejército quienes lo trasladaron al Hospital de San José del Guaviare, de donde fue dado de alta al otro día.



Entre tanto, el uniformado fue trasladado al Hospital Militar de Bogotá, donde falleció el 6 de octubre.



"Yo pido que se haga justicia por la muerte de mi hijo. Ha pasado un mes y el hombre que conducía la moto, borracho, sigue libre y no lo han llamado para que prosiga la investigación en la Fiscalía o el juzgado", aseguró a EL TIEMPO Doris Gómez.



​

La mamá del soldado profesional señala que ella no entiende por qué si su hijo estaba prestando un servicio a la Patria, en un tema de seguridad, en algo tan básico como un puesto de control, "no haya perdido la vida en medio de un combate, sino atropellado por un hombre en estado de alicoramiento", puntualizó.



La mujer, quien afirmó que su hijo era la única persona que los ayudaba económicamente -a ella y su esposo, de la tercera edad- señaló que quedó atónita cuando se enteró que un juez de San José del Guaviare dejó en libertad a González Hernández, "porque no fue capturado en flagrancia, y porque por ser indígena es su comunidad la que debe juzgarlo".

La mujer señaló que mientras su hijo está muerto, el hombre que lo atropelló está libre "y se mueve por San José del Guaviare para arriba y para abajo".



Y se cuestionó: "si hubiera sido lo contrario. Si mi hijo hubiera atropellado al indígena, y hubiera estado borracho. Mi hijo hoy sería noticia no solo nacional sino internacional, pero como es un soldado, a nadie le importa", aseguró.



Doris Gómez hizo un llamado al presidente Iván Duque para que la muerte de su hijo no quede en la impunidad, "que se ponga la mano en el corazón y piense en que era un joven de 22 años, un servidor público".



La señora dice que aunque el Ejército les ha prometido varias ayudas, en este momento viven del apoyo que les dan sus vecinos para comer y pagar servicios y otros temas básicos.



Además, la pareja tiene bajó su cuidado a una niña de 11 años, quien es su nieta. "Ella es la hija de mi hija Aleida Johana, quien a sus 26 años falleció en un accidente de tránsito".



Aleida fue embestida por un Policía, en un accidente de tránsito registrado en Ibagué el primero de noviembre del 2016.



"Yo no reniego, ni pienso por qué pasó. Mis dos hijos muertos en accidentes de tránsito. Esa era la voluntad de Dios", puntualiza Doris Gómez Velásquez.

