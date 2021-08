FAC traslada de Barranquilla a Bogotá a mujer con obesidad mórbida

En la tarde de este lunes, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) entregó información sobre el traslado de una mujer de 58 años con obesidad mórbida —pesa 220

kilos— desde Barranquilla a Bogotá, donde será sometida a un tratamiento médico y una cirugía.



Por el peso de Vilma Esther Cervantes Castro y lo complejo de su estado médico actual, era imposible que viajara en un vuelo comercial o se desplazara por tierra hasta la capital.

La FAC coordinó, por razones humanitarias, el traslado de la mujer en un avión Casa C-295 medicalizado, con personal especializado que acompañó el traslado desde la capital del Atlántico hasta Bogotá.



De acuerdo con la Fuerza Aérea, este 2021 han "transportado a 697 personas en evacuaciones y traslados aeromédicos, llevados a cabo con total éxito".



Las coordinaciones las realizaron los familiares de la señora con el Centro Nacional de Recuperación de Personal —entidad encargada de conducir y liderar las operaciones de carácter humanitario—, que ejecuta la Fuerza Aérea.



El mayor Yefferson Vera Escobar, piloto del Casa C-295 que la trasladó a Bogotá, aseguró: "Esta fue una operación de traslado aeromédico en la que por fortuna se le pudo prestar toda la atención requerida con todos los equipos, que estuvieron monitoreando sus signos vitales en vuelo".



De igual forma, el oficial aseguró que este tipo de operaciones humanitarias se vienen adelantando de forma satisfactoria porque se está contribuyendo en mejorar las condiciones de vida de las personas.



'Es la primera vez que vuelo'

El avión medicalizado es un Casa C-295 de la FAC. Foto: Fuerza Aérea Colombiana (FAC)

La señora Vilma Esther viajó a Bogotá para someterse a un tratamiento médico para mejorar sus expectativas de vida, de hecho, aseguró que esta fue la primera vez que viajó en avión.



"Muy contenta, muy buena la atención, en 58 años es la primera vez que montó en un avión. Todo ha sido excelente, les doy gracias, que Dios me los bendiga y me los guarde", puntualizó la señora.



Por su parte, María Isabel Blanco Castro, hija de Vilma, dijo: "Desde hace 5 años, ella (Vilma Esther) está en una cama, estamos buscando que su vida sea normal, y un médico en Bogotá nos va a colaborar, por eso, la importancia de este viaje y le agradezco mucho a la Fuerza Aérea por esta labor".



La FAC, con su Centro Nacional de Recuperación de Personal, cuenta con tripulaciones expertas y más de 15 aeronaves de transporte y medicalizadas, equipadas con tecnología de punta para efectuar los traslados aeromédicos requeridos.



