Ultra y Web son dos caninos pastor lelga malinois, entrenados bajo los mayores estándares en la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, para apoyar, y ayudar a las personas a mitigar limitaciones de discapacidades físicas y sensoriales



Los caninos en medio de la labor social que adelanta la FAC fueron entregados a dos familias para que apoyen a dos jóvenes mujeres que desde hoy cuentan con el cariño y la ayuda de Ultra y Web.



Ultra es el nuevo amigo y compañero de Danna Páez, quien fue diagnosticada con trastorno del espectro autista; de hecho Ultra fue entrenada para brindar independenciay apoyar a Danna en momentos de ansiedad social.



“El impacto más profundo ha sido sobre Danna, quien ha empezado a ganar un poco más de vocabulario, ha articulado muchas más palabras y se ha compenetrado mucho más en el ambiente familiar”, aseguró el técnico subjefe de la FAC, Edilson Páez, padre de Danna.



En esa línea, el general Federico Bocanegra, Jefe de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas de la FAC, se refirió a la labor de rescate, en todas sus aristas, que adelanta la institución y destacó que: “a través de nuestras capacidades distintivas, como la de rescate de personal, nos insertamos en aquellos sitios donde necesitan de nuestro apoyo, bien sea para extraer personas por alguna catástrofe natural o por novedades de salud”.



Y que dicha labor de rescate de personal, es complementada con binomios caninos, conformados por un guía y su perro, que son entrenados en la Escuela de Instrucción Canino Militar, donde, entre otros, se adiestran para realizar búsqueda y rescate, detección de narcóticos, explosivos y divisas; la Escuela cuenta también con un programa denominado “asistencia con perros, donde se entrenaron Ultra y Web”.

Daniela y su nuevo compañero, Web. Foto: Fuerza Aérea Colombiana, FAC.

Por su parte, Daniela Vargas, diagnosticada con refsum infantil y discapacidad múltiple, estará acompañada por Web, canino entrenado para brindar independencia en tareas puntuales como recobro de elementos, apertura de puertas, entre otras labores que harán de la vida de esta joven más cómoda.



“Desde que Web llegó mi vida, siento que tengo un motivo para levantarme en la mañana, por qué además siempre que me despierto prendó la luz y lo primero que veo es la nariz de este gordo encima de mi cama, como diciéndome ¡buenos días!, … me ha traído mucha alegría, un amor incondicional que nunca antes había sentido”, aseguró Daniela.



La FAC ha entregado otros 4 perros a personas con discapacidades - beneficiando a 6 familias - lo que de acuerdo a la institución tiene un gran valor porque estos caninos de asistencia llegan a formar parte fundamental de la vida de sus usuarios acompañándolos permanentemente, "desarrollan un vínculo tan fuerte con los animales que reducen las dificultades de socialización de personas con autismo, así como también, facilitan el día a día de aquellos con algunas discapacidades, de tal manera que no solo impactan positivamente en el bienestar y calidad de vida, sino que también en el ambiente familiar, pues los usuarios obtienen un poco más de independencia".

Programa asistencia con perros de la FAC

Destaca la Fuerza Aérea Colombiana que este programa, busca formar caninos para necesidades específicas de apoyo a personas con discapacidades, gracias a un equipo interdisciplinario conformado por médicos veterinarios, instructores, guías caninos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, que diseñan un entrenamiento personalizado con los perros de asistencia y el nuevo usuario.



Para la FAEC, el rol de estos perros es verdaderamente extraordinario, "ayudan a alcanzar objetos, abrir puertas, prenden luces o brindan soporte en momentos de ansiedad, capacidades que ayudan a superar limitaciones y barreras de su entorno, aportando confianza, autoestima, ánimo y felicidad" y añade que las habilidades de los caninos están directamente ligadas al manejo del ejemplar, por lo cual el éxito de su acoplamiento depende del bienestar y cuidado del mismo, el resultado del proceso se conoce como “Unidad Funcional”.



Los conocimientos y voluntades cívico militares lideradas por el capitán Joan Sebastián Sánchez, director de la Escuela y el técnico segundo Jhonatan Ariza, técnico de adiestramiento especializado, junto a instructores voluntarios del programa, como la neuropsicóloga Andrea Rodríguez y el terapeuta ocupacional Javier Rodríguez, lograron fundamentar el programa.



