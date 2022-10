La seguridad nacional, la defensa de la soberanía y el cuidado de los recursos naturales son algunos de los frentes que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) cubre cada día, y para ello, aprovechan las herramientas que la tecnología de punta les brinda.



Entre ellas, las aeronaves remotamente tripuladas (ART), que en su forma básica reciben el nombre de drones, pero que en manos de los expertos de la FAC se convierten en poderosas aeronaves para el desarrollo de operaciones militares de toda índole.



Las ART, o drones tácticos, se han convertido en un elemento fundamental en la Fuerza Pública y, por tanto, lograr dominar su funcionamiento y actividades en vuelo es una necesidad que llevó a la creación de una escuela básica de manejo de ART o drones.



Dicha escuela está bajo la coordinación del Comando Aéreo de Combate, Cacom n.º 3, de la FAC, que se ubica en Malambo, Atlántico, y cuyo comandante, el coronel Pedro Alberto Vega Torres, le aseguró a EL TIEMPO que la aviación no tripulada se utiliza en diferentes estamentos, no solamente en lo militar, sino en lo económico y laboral.



El oficial dijo que la escuela se fundó en 2014 y se han realizado seis cursos con un total de 102 alumnos graduados, no solo de la FAC, sino de la Armada y del Ejército.



“Volar un dron no es fácil, la gente piensa que es prender y eso solo despega. Nosotros en la escuela les enseñamos a volar un dron, a operar un dron”, afirmó el coronel Vega, quien añadió que los alumnos, muchos de los cuales no conocen estas aeronaves, reciben clases de “aerodinámica, para que entiendan cómo y por qué vuela ese dron”, entre otras materias, por eso los cursos duran dos meses.

En la Escuela aprenden el manejo de los drones. Foto: FAC

Reiteró la importancia de tener conocimiento sobre cosas tan básicas como entender por qué no se puede volar en lugares con mucho viento, saber de comunicaciones aeronáuticas y por qué es importante tener contacto con la torre de control.



El comandante dijo que como líderes en el espacio aéreo, en la FAC se hacen diferentes operaciones militares con estos sistemas o drones tácticos.

“Cuando digo operaciones militares no son solo de guerra o armamento, lo hacemos, pero estos drones son utilizados para miles de cosas y cada vez le apostamos más a ingresar a estos sistemas”.



De hecho, el coronel Vega señaló que trabajan en tres grandes frentes con los ART o drones, “apoyando los fines y seguridad del Estado en lo referente a la seguridad de la comunidad”.

Defensa y seguridad

"Se puede hacer una revisión cercana de cómo están los ríos, si existe un taponamiento para prevenir una catástrofe ahora en esta temporada de lluvias”. FACEBOOK

Una de esas especialidades es la seguridad y la defensa de bases militares, “tenemos la oportunidad, desde la parte aérea, tanto de cuidar a nuestras unidades como de cuidar a los sectores que se encuentran aledaños a nosotros o la población cercana a las bases”, puntualizó el comandante del Cacom n.º 3.



El oficial destacó que estas misiones de seguridad se desarrollan en tiempo real, “ya sea de día o de noche”, y con estas se logran imágenes de muy buena calidad que permiten adoptar o mejorar cualquier mecanismo en temas de protección a las unidades.



En esta línea, aseguró el coronel que los beneficios para las comunidades son muy importantes y sobresalientes, ya que. por ejemplo, “se puede hacer una revisión cercana de cómo están los ríos, si existe un taponamiento para prevenir una catástrofe ahora en esta temporada de lluvias”.



El otro frente hace referencia a la seguridad aérea, por ejemplo, ubicar y destruir pistas clandestinas –muchas de ellas al servicio del narcotráfico–. Para ello, la aviación no tripulada permite realizar un registro de su ubicación exacta, dimensiones y posibles asentamientos cercanos, antes de realizar su destrucción.



Y el tercer frente se concentra en la logística aeronáutica, en lo referente a estudios topográficos. “Nosotros hacemos una revisión mensual de cada una de las unidades aéreas y eso puede llevar de dos a tres días porque se hacen caminando; con los drones se hace en horas cubriendo todo el terreno”.



Señaló que hoy programan el dron, sale a volar y en menos de 3 o 4 horas ya se tiene la medida completa del lugar.



A esto se suma que las cámaras de alto poder y longitud de imagen les permiten reconocer a una persona –sensores de calor– o un animal sin mayor dificultad, entre otros beneficios para la seguridad.



“La aviación no tripulada ofrece ventajas tácticas, que transformarán el futuro de esta especialidad”, afirmó el coronel Vega, y señaló que estos artefactos ayudan a reducir errores y optimizar los tiempos nocturnos.



Por eso, afirmó que el lema de la escuela es ‘We fly the future’ (Nosotros volamos el futuro).

