La historia de la primera mujer al mando de un avión Hércules de la FAC

La teniente coronel Andrea Silvana Díaz Bohórquez, de 42 años, ayer realizó su primer vuelo como piloto al mando de un Hércules C-130, avión carguero de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC. Ese tipo de aeronaves solo habían sido comandadas por pilotos hombres.



La oficial escribió un nuevo capítulo en la historia de la aviación en nuestro país al ser la primera mujer en estar al mando de este tipo de aeronaves.

La coronel Andrea Díaz ingresó a la FAC hace 22 años y hoy suma 1.600 horas de vuelo, lo que la convierte en una de las pilotos con mayor experiencia en la institución.



La oficial en entrevista con EL TIEMPO aseguró que se siente realizada en la vida, goza del amor de sus padres y hermana, se considera felizmente casada y es madre de dos hijos, a quienes califica como el motor de su vida. Y a esto suma que se siente feliz volando, y ahora como piloto al mando de este tipo de aviones.



"Yo ingresé a la Fuerza Aérea en 1999 convencida de la importancia de esta institución, además me atraía la idea de volar y conocer de la vida militar", aseguró al señalar que ha sido la mejor decisión que ha tomado en su vida.



Andrea nació en Barranquilla, pero se crio en Bogotá, terminó su secundaria en el Colegio Santa Mariana de Jesús y asegura que fue buena estudiante, se considera "juiciosa".

La coronel Andrea Díaz lleva 22 años en la FAC. Foto: Fuerza Aérea Colombiana, FAC.

Con orgullo señala que hizo parte del tercer curso de mujeres que ingresó de carrera a la FAC. "Al principio, lo reconozco, no me gustó porque me mareaba mucho; pero cuando lo superé, lo empecé a disfrutar y hoy le puedo asegurar que para mí volar es lo máximo, estoy enamorada de lo que hago", puntualizó.



De hecho, para graduarse en su tercer año voló en el T-27 –que en su momento era avión de combate–, el cual hoy es un avión de entrenamiento, los famosos Tucano.



Esta experimentada piloto tiene dos hijos: Mariana, de 14 años, y Santiago, de 5, de quienes, reitera, son su razón de ser, pero lo que más la entusiasma "es que están tan orgullosos de su mamá, de que sea piloto. Ese amor de ellos y sus palabras son las que me llevan a desarrollar cada día con entrega, con mayor compromiso hacia mi institución", asegura la coronel Díaz.



Emergencia en vuelo

Recuerda que aunque ha tenido varias emergencias en vuelo, una sola la preocupó y fue en un avión Turbo Commander en el que se desplazaba hacia la base de la FAC en Marandua, Vichada.



"En el momento de aterrizar no se prendió la luz del tren de aterrizaje, por lo que después de analizar la situación decidí desplazarme a la base de Apiay. Allí volé sobre la torre de control y con algunas instrucciones logramos aterrizar sin novedad", narró.



Andrea se declara muy enamorada de su esposo, quien también es piloto, y anhela tener un hogar tan bello como el de sus padres, Hermán y Amparo, quienes llevan 45 años de casados "y siguen juntos, se adoran, y eso para mí es hermoso".



La oficial dice con alegría que sus padres le han dicho que es "el orgullo de la familia, y para mí su apoyo es vital, ese amor me ayuda mucho a llevar el día a día".



De hecho, reconoce que sus padres han sido una gran ayuda porque ser mamá y piloto es complejo en muchas ocasiones por los horarios y las jornadas, "puedo empezar a volar a la medianoche y aterrizar a las 4 de la mañana".



La coronel, que poco sabe de cocina, pero que adora bailar "y lo hacemos muy bien con mi esposo", afirma entre risas que le dedica el mayor tiempo a sus hijos y que su mejor plan es "arruncharse en la cama a ver una película".



La coronel Andrea Silvana Díaz Bohórquez aseguró que se siente "honrada de ser la primera mujer al mando de estas aeronaves y sé que le estoy abriendo las puertas a otras mujeres que vienen tras de mí, las nuevas generaciones de pilotos de la FAC".



La coronel recibió el entrenamiento entre febrero y agosto, y ayer fue su graduación al estar al mando de un Hércules C-130 que despegó de la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar- Catam, en Bogotá, con destino a Cali y posteriormente hacia el Aeropuerto Internacional Camilo Daza en Cúcuta, Norte de Santander, en un vuelo de más de seis horas, en las que demostró la disciplina y experticia adquirida como piloto a través de los años.



En la Fuerza Aérea, el 35 por ciento de su personal lo conforman mujeres, de las cuales el 15 por ciento pertenece a la especialidad de vuelo y entre las que se encuentran pilotos de ala fija y ala rotatoria, así como navegantes, defensa aérea y operadoras de aeronaves remotamente tripuladas.



