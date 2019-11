Extranjeros que cometan crímenes en Colombia pagarán su condena aquí

Eudis Jonas Rojas López de 34 años y de nacionalidad venezolana golpeó a un menor de edad de tal forma que lo dejó en estado de coma.



Rojas intentó hurtar la mercancía que el menor exhibía en una calle de la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. El adolescente lo enfrentó y término hospitalizado.



Rojas fue capturado en flagrancia por la Policía y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, URI de la Fiscalía de la misma localidad. Allí, el extranjero aseguró que estaba indocumentado por lo que no podía ser judicializado.

Igual sucedió con Carlos Montenegro, un venezolano que en medio de un atraco agredió con arma blanca a un comerciante y le causó la muerte, en hechos registrados al sur de Bogotá.



Al ser capturado por la Policía, este señaló que no tenía ningún documento de identificación por lo que no podría ser judiciliazado.



“Hasta hace tres meses los extranjeros indocumentados que delinquían en nuestro país no podían ser judicializados y eran expulsados”, dijo a EL TIEMPO, Cristian Kruger director de Migración Colombia.



El funcionario señaló que la orden del presidente Iván Duque fue “si un extranjero delinque en nuestro país se captura, se judicializa y paga pena. Después si se expulsa”.



Kruger señaló que frente a esta situación, que llevaba a la impunidad, se aplica desde hace tres meses un proceso de individualización, “la Policía los captura y en el caso de aludir que son indocumentados nos los presentan a Migración Colombia. Partimos de la buena fe, que el nombre que él (el extranjero) nos da es verdadero, le tomamos las huellas digitales, una foto y les asignamos un número que como autoridad migratoria podemos asignar, como si se tratara del número de una cédula de extranjería”, explicó.

Con ese documento de identificación, la Policía lo puede entregar a la Fiscalía y esta a un juez para su judicialización. “Ya no tienen excusa para evadir a la justicia, esto se estaba volviendo una trampa a la ley, a tal punto, que varios colombianos capturados afirmaban ser venezolanos y estár indocumentados”, dijo el director de Migración.



Gracias a la entrada de esta figura de identificación que permite la judicialización, 139 ciudadanos venezolanos han sido presentados ante un juez y están privados de la libertad a la espera de una condena, entre ellos, Rojas y Montenegro.



“No estamos estigmatizando a los venezolanos, en su gran mayoría son gente de bien, solo unos pocos delinquen, y cuando la Policía o la Fiscalía los capturaba, esas capturas se caían porque no tenían papeles”, señaló el funcionario.



Kruger recalcó que así como se está vinculando a los ciudadanos venezolanos a la vida productiva del país, “también los estamos vinculando a la judicial. Yo no me imagino a un colombiano matando en otro país y que quede en la impunidad”.



De acuerdo con la Policía Nacional, entre el primero de enero y el 15 de noviembre de este año se han capturado 12.484 venezolanos por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto a personas, hurto a entidades comerciales, receptación y lesiones personales.



