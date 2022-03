En un sentido amplio, la extradición es un mecanismo de cooperación internacional que busca combatir el crimen y evitar la impunidad.



Esto al permitir que una persona que ha cometido un crimen que afectó a un país distinto a aquel en el que se encuentra pueda ser capturada y enviada al país que la requiere para ser entregada a esas autoridades.



De acuerdo con una guía publicada por la Cancillería de Colombia, la extradición "se concreta en la existencia de un acto formal y solemne por medio del cual un Estado ofrece, concede o solicita la entrega de un sindicado o condenado, nacional o extranjero, a otro Estado, por la presunta comisión de un delito en el territorio del Estado requirente. Lo anterior, con miras a adelantar un proceso en contra de la persona requerida o procurar el cumplimiento de una pena ya impuesta".



Hay que aclarar que la extradición, en sí misma, no es un juicio ni una pena, sino un trámite administrativo, y las autoridades que participan en ese proceso no adelantan un juzgamiento en relación con la inocencia o la culpabilidad de la persona sindicada o condenada en el Estado solicitante.



En Colombia, las autoridades que tienen que ver con los trámites de extradición son la Corte Suprema de Justicia, que hace un concepto previo sobre la viabilidad de conceder una extradición, y el Gobierno -Ministerio de Justicia y Cancillería- que toma la decisión final sobre el envío, o no, de alguien a otro país.



En Colombia hay varias formas de extradición. De un lado, la extradición activa se refiere a cuando el Gobierno colombiano es quien formula a otro Estado la solicitud de extradición o de detención preventiva con fines de extradición de una persona que es solicitada por la justicia colombiana.



La extradición pasiva es la contraria, y es cuando el Estado colombiano es requerido por otro para que captura a una persona que está prófuga en su territorio, o que está acusada o procesada por un delito cometido en otro Estado.



En las leyes también se contempla la extradición diferida, que es la facultad del Gobierno para diferir la entrega de la persona requerida por otro país hasta cuando sea juzgada y cumpla la pena en Colombia por delitos que haya cometido aquí, o hasta que por preclusión o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.



Así mismo, se habla de extradición simplificada cuando la persona pedida por otro país, de forma libre y voluntaria, manifiesta que quiere acogerse a un trámite especial 'exprés' de envío, eso hace que se obvien los pasos previos a la solicitud de concepto por parte de la Corte Suprema de Justicia.

