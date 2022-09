Para el próximo 26 de septiembre está programada la eutanasia que pidió el sargento (r) de la Policía Gilberto Ávila Llano, quien lleva 17 años enfrentando un párkinson juvenil que le fue diagnosticado formalmente hace 13 años, y quien dice haber sido abandonado por el Estado.



El diagnósito le llegó antes de su retiro de la Policía y el exsargento atribuye esta enfermedad al trabajo que desempeñó durante años asperjando cultivos de uso ilícito con glifosato, como integrante de la Policía Antinarcóticos.



En un vídeo publicado por el medio local El Quindiano, grabado desde la casa del exuniformado en Boquía, municipio de Salento, Quindío, el sargento cuenta que es una víctima olvidada del conflicto armado.



"La enfermedad me tiene prácticamente vencido, ya no puedo hacer nada, no puedo ni hablar bien (...) decidí practicarme una muerte digna porque no tengo más recursos", se le escucha decir en el video.



Aclara que su llamado "no es por dinero, es para que no le ocurra en el futuro a los demás. Yo me considero una víctima olvidada del conflicto", contó.



Refirió así mismo que los policías y soldados muertos, heridos y enfermos son víctimas del conflicto de las que nadie habla. De hecho, dijo que de los 25 compañeros con los que trabajó en la unidad antinarcóticos de la Policía, dos terminaron muertos y tres con párkinson, "el 20 por ciento terminamos trágicamente, ¿y quién reconoce eso?", anotó.



"No es justo lo que me sucede a mí, pero yo no necesito plata, yo ya me voy a morir el 26, ya para qué plata, se necesita es justicia", concluyó.

En el video también habla Carlos López, veedor de salud en Quindío, quien pidió que estos casos no se repitan más.



"Si hay estudios científicos, personas o asociaciones que nos puedan colaborar para que el compañero recapacite y no tome esa decisión tan drástica, contamos con ustedes. Queremos justicia, que el Presidente y el Ministro de Defensa se apersonen de este caso, que no se repita y que se haga la prevención con los otros compañeros que ya lo tienen o posiblemente lo adquirirán (el párkinson)", puntualizó.

