En un mes, casos de covid-19 en cárceles ya alcanzan los 962

A poco más de dos meses de la llegada de la covid-19 a Colombia, la expansión del virus no solo no se detiene en las ciudades, sino que se ha extendido con gran velocidad a los centros carcelarios, donde las condiciones de hacinamiento se convierten en un vehículo para un contagio masivo.



Hace un mes se detectó el primer caso de coronavirus en una cárcel. Ocurrió en la penitenciaría de Villavicencio. El caso fue reportado la segunda semana de abril y se trató de un preso que salió en libertad y falleció a los pocos días a causa del virus.



(Le recomendamos: Brote de coronavirus en la cárcel de Leticia: confirman 85 casos)

Desde entonces ya se han confirmado 962 casos de covid-19 en las prisiones del país. Villavicencio concentra la mayoría de casos, con 834; le sigue la cárcel de Leticia, con 90 casos -89 internos y un funcionario del Inpec-.



La situación de Amazonas ha despertado gran preocupación en los últimos días, pues el departamento ya llega a 718 contagios, ubicándose entre los 10 departamentos con más casos del país. Y en la cárcel de Leticia, que tiene en total 181 internos, los 89 casos de coronavirus representan el 49 % de la población carcelaria.



A la lista de coronavirus en las prisiones se suma la cárcel de Ibagué, donde hay 22 funcionarios del Inpec y 2 internos contagiados. También se han reportado casos en Florencia, con 6 funcionarios y 2 internos positivos para covid-19; en la cárcel La Picota, con 5 internos contagiados; y en la de Guaduas, que suma un preso.

A pesar de que desde comienzos del brote de coronavirus en el país instituciones como la Procuraduría, la Defensoría y organizaciones de la sociedad civil advirtieron del grave riesgo que representaba el virus para un sistema carcelario en crisis y con altos niveles de hacinamiento, las medidas que tomó el Estado no evitaron los contagios, esto pese a que desde marzo se suspendieron las visitas y la entrada de personal externo a las cárceles.



Y la medida que con más fuerza pidieron distintos, una excarcelación de privados de la libertad que permitiera sacar de la cárcel a la población más vulnerable y reducir el hacinamiento, llegó cuando ya había casos en las prisiones.



Apenas el 16 de abril quedó vigente un decreto gubernamental que permitía que presos que cumplieran ciertas características fueran enviados a casa por cárcel por 6 meses, previa revisión de cada caso por decisión de jueces de garantías y de ejecución de penas.

89 de los 181 internos en la cárcel de Leticia han dado positivo por coronavirus. Foto: Archivo particular

(Lea también: Al ritmo actual, excarcelación de 4.000 presos tomaría más de 230 días)

En casi un mes de vigencia del decreto, hasta este lunes solo habían salido a casa por cárcel transitoria 408 presos, de un total que el Ministerio de Justicia estimó en 4.000 privados de la libertad. A esta velocidad de salida, faltarían más de 200 días para terminar de excarcelar a los presos que calculó la cartera de Justicia.



Pero no solo eso, sino que desde el Colegio de Abogados Penalistas y también desde Dejusticia han advertido que esta medida no solo está siendo muy lenta sino que no servirá de fondo para aliviar el hacinamiento carcelario, una situación que puede potenciar contagios masivos en las cárceles.



En el país el hacinamiento en prisiones está en 43,51 % a nivel general -aunque hay cárceles con más del 100 % de hacinamiento- y la sobrepoblación del sistema carcelario es de 35.208 personas, según datos del Inpec. Así las cosas, excarcelar a 4.000 personas solo impactaría esa cifra reduciéndola en un 11 %.

Comunicado oficial 📜 acerca de la intervención realizada por @CPenalistas ante la @CConstitucional, de cara al control automático de constitucionalidad del Decreto 546/2020.



El documento completo lo encuentran en el siguiente link 👇🏻https://t.co/ZSN207GxUt#DignidadParaPPL pic.twitter.com/zcaSjkYU94 — Colegio de Abogados Penalistas de Colombia (@CPenalistas) May 10, 2020

A esto se suma el hecho de que, como repetidamente lo ha dicho la Corte Constitucional, en las cárceles del país no hay buen acceso a atención en salud, y a veces tampoco a servicios básicos como el agua, y de cara a la pandemia de coronavirus, la mayoría de presos tiene acceso a elementos como jabón, desinfectante, geles antibacteriales, tapabocas o guantes como para mitigar o prevenir contagios.



A pesar de que el Ministerio de Justicia y distintas fundaciones se han unida para, a través de donaciones, dotar de insumos a presos de distintas cárceles, los esfuerzos aún no son suficientes para que estos elementos lleguen a cada uno de los 116.136 privados de la libertad en el país.



En medio de este panorama, en la cartera de Justicia trabajan en un nuevo decreto de excarcelación que flexibilice algunas de las condiciones para obtener el beneficio de domiciliaria, puesto que una de las más fuertes críticas que tuvo el primer decreto era que era muy excluyente en cuanto a los delitos que podían verse beneficiados.



Entretanto, desde distintos sectores y los mismos presos del país reclaman acciones rápidas antes de que el tema pase de tener cientos de contagiados en las cárceles a, lamentablemente, cientos de fallecidos.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com