Este jueves, el exmagistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, y el abogado especialista en bioética Jorge Gaitán presentarán su más reciente libro, en el que abordan los desafíos en materia de ética pública, pero también de ética de los abogados, que enfrenta el país.



Pinilla, quien llegó a presidir el alto tribunal constitucional, contó un poco sobre los aspectos que aborda el libro y habló de preocupaciones sobre el funcionamiento actual de la justicia en Colombia.



El libro 'Ética pública y ética del abogado, sujeto de responsabilida moral' será presentado a las 4 de la tarde en el auditorio de la Librería Ibáñez en el sector La Soledad, en Bogotá, y el evento también será transmitido en vivo por Facebook.

¿Por qué poner la lupa al tema de la ética pública en este libro?



El país y el mundo lo están padeciendo, se han perdido los valores morales, actualmente existe mucho afán de ventaja individual y se perdió el interés público.



En el libro hablamos en Colombia del drama de la corrupción, al Congreso llegan los mismos corruptos que no son tocados por actuaciones de la justicia, o que cuando sí son juzgados, mandan al hijo, al hermano, etc, y resultan elegidos. Un ejemplo es Juan José García Zuccardi, quien fue condenado y envió a la esposa, Piedad Zuccardi, luego ella quedó involucrada en temas de parapolítica y mandan al hijo, Andrés García Zuccardi y sale con los mismos votos.



Pero también, no hay ningún escrúpulo por parte de los votantes, siguen votando ciegamente por los mismos. No le importa al elector la clase de personas que están llegando, no se tiene confianza en el Congreso y eso ha trascendido a la rama judicial y ejecutiva.



Es el momento de tocar alarmas sobre recuperar la ética porque si no, estamos perdido, quedamos en la 'ley del más fuerte'.



¿Por qué es importante poner la cuestión de la ética de los abogados sobre la mesa?



En la segunda parte del análisis sobre la ética de la profesión, hablamos de que los abogados están dispuestos a apoyar a cuanto bandido sea por pagos de honorarios altos. Ahí se dice en el libro que el abogado que recibe como pago de honorarios dineros que él sabe que son producto de narcotráfico, de peculado, de concusión, está incurriendo en lavado de activos y debería ser procesado por ello.



Esto porque si sabe que los dineros son de mala procedencia, al entrar en su patrimonio, les da apariencia de legalidad. Eso también puede incidir en la administración de justicia, buscando que los casos precluyan. Otro abogado sin ética es el que se aprovecha de eso para dilatar procesos y que nunca tengan decisión.



También se dice en el libro que el abogdao que es asesor jurídico permante de una organición delincuencial incurre en concierto para delinquir, porque simplemente es un integrante de la organización por reunirse con ellos para cometer delitos, por ejemplo al dilatar la justicia, o para que la conducta sea realizada con mayor sigilo y sea difícil de esclarecer, o posteriormente hacer que los testigos no vayan a las audiencias.



En otros temas, ¿cómo ve usted la forma en la que se está adaptando la justicia en medio de la pandemia?, por ejemplo con la virtualidad.



No se puede generalizar pero la Fiscalía no está cumpliendo con su deber. En el campo del Ministerio Público, parece que la mayor función es cómo repartir la cantidad de burocracia pero no propender por la ética y el buen manejo de los asuntos del Estado, no tenemos un organismo de control.



Y por el lado de los jueces, en ocasiones se dejan llevar de la inercia, esperan que el caso precluya por presecipción de delitos. Son pocos los casos de delitos que terminan en sentencia, sea absolutoria o condenatoria, porque la mayoría se quedan sin sentencia.



¿Por qué es importante, más allá de los abogados y la rama judicial, que la sociedad en general se preocupe por la ética pública?



Porque todos tenemos la obligación de propender por el interés colectivo y el bien común, y más aún los servidores públicos. El colombiano se ha vuelto indolente, pusilánime, no le importa que los servidores públicos no cumplan con su cargo, espera que lo hagan otros y por eso prospera tanto la criminalidad.

justicia@eltiempo.com