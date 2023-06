Según las normas vigentes en Colombia, toda persona que esté vinculada por un contrato de trabajo a una empresa está obligada a cotizar a pensión.



En la actualidad, no existen normas que excluyan de esta obligación a ningún colombiano, excepto aquellas personas que ya se hayan pensionado.



Por otra parte, según el portal ‘Gerencie’, personas de ciertas edades no pueden afiliarse a fondos privados de pensiones pero sí pueden hacerlo a Colpensiones.

Según el artículo 61 de la Ley 100 de 1993: “Las personas que al entrar en vigencia el sistema tuvieren cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres, salvo que decidan cotizar por lo menos quinientas (500) semanas en el nuevo régimen, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes.”



Se ha pensado que si se supera cierta edad no es obligatorio cotizar, sin embargo, esta afirmación es incorrecta, ya que en la ley anteriormente mencionada no existe una exclusión de personas mayores en el sistema pensional, sino que es obligatorio afiliarse al régimen de prima media, es decir el fondo público.



Este concepto también está contemplado en la sentencia CSJSL 2991 del 2020 la cual anota: “Las personas de edad avanzada también tienen derecho a acceder a un trabajo dependiente o por cuenta propia, en cuyo caso, su afiliación al sistema de seguridad social es ineludible pese a que tengan la edad de pensión por vejez, -prestación que por tal razón no obtendrán-, y, en esa medida, sí tienen derecho, en el régimen de prima media con prestación definida, a estar amparadas para cubrir los eventuales riesgos de invalidez y muerte”.



Si una persona decide empezar a cotizar pensión por ejemplo a los 60 años, es probable que fallezca antes de poder pensionarse, lo que no tendría sentido.



Además, el objetivo de pensionarse es que las personas cuando ya se encuentren gozando de su descanso, puedan obtener y asegurar ingresos, por lo que si se espera mucho tiempo para pensionarse el tiempo será mucho menor para descansar y disfrutar de lo ahorrado.

¿Cómo se reducirán las semanas para la Pensión de las mujeres?

