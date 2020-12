Bienes de exfarc, comercializados en más de 40 mil millones de pesos

En la mañana de este jueves, el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, S.A.S (SAE S.A.S), Andrés Alberto Ávila Ávila, confirmó que a la fecha los exintegrantes de la guerrilla de las Farc han entregado bienes "que superan los los 40 mil millones de pesos".



La SAE, es la entidad encargada de recibir e inventariar los bienes - muebles e inmuebles - que las Farc entreguen para reparar a las víctimas, esto dentro de los acuerdos de La Habana.

De acuerdo con el organismo, las Farc entregaron y se encuentran bajo manejo de SAE S.A.S. los siguientes elementos:



Reportaron en dinero en efectivo, $ 12.070.000.000. En bienes entregados se reportan $ 2.114. 350.000. Bienes que no serán entregados - soporte en actas - $ 9.955. 650.000.



En dólares, de acuerdo con la entidad, a corte de 31 de diciembre, entregaron 450.000.

En oro, se comprometieron a entregar 25.000 gramos en joyas y 440.020 gramos en lingotes y oro granulado. De estos últimos, faltan por entregar 60.000 gramos.



Los exguerrilleros, reporta la SAE, entregaron 100 unidades en plata.



Sobre su compromiso de entregar 24.456 semovientes, a la fecha la SAE reporta que han entregado 229, que no entregarán 17.533 unidades y así quedó en actas, y que faltan por entregar 6.694 unidades.



Sobre muebles y enceres, la SAE contabiliza que se reportaron 51.992 unidades. De los cuales han entregado 1.821. No van a entregar 15.452, y así quedó establecido en actas. Faltan por entregar 34.719 unidades.



Sobre los inmuebles, son 722 unidades las reportadas. De las cuales se han entregado 8 unidades. No se van a entregar 213. Faltan por entregar 501.



Sobre los vehículos, las Farc reportaron 319, han entregado cuatro. No se entregarán 157, y así quedó en actas. Se espera la entrega de 158 unidades.



De acuerdo con la SAE faltan por identificar 248 bienes inmuebles.

Las cifras reales para indemnizar a las víctimas

La Sociedad de Activos Especiales S.A.S señala que en cumplimiento de sus funciones monetiza los bienes entregados por las Farc, y que a la fecha, el producto de está actividad se encuentra dispuesto para transferirlo al patrimonio autónomo e iniciar la reparación a víctimas.



En dinero en efectivo, $ 2.114. 350.000. Además de 450 mil dólares, que en pesos son 1.442.622.675.



A lo que se suman 229 semovientes comercializados, lo que representan 137.718.650 pesos. 1.300 bienes, avaluados en $ 286.898.450.



Un inmueble avaluado en $94.091.880. Cuatro vehículos vendidos en $ 14.500.000



Sobre las joyas la SAE reporta que se comercializaron 206,818 gramos de oro por 11.285.643 de dólares. A la fecha se transfirieron 37.005. 459.123 pesos.



Quedando un saldo por monetizar de 596 mil dólares.



