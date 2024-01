'Las adolescentes reciben diagnósticos urinarios propios de las abuelas’

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), más de 14 millones de personas murieron en Colombia en el 2019, por cáncer en el sistema pélvico. De esta cifra, a pesar de no estar discriminado, un alto porcentaje corresponde a mujeres.



Esta se ha convertido en una alerta para el sistema médico especializado en urología, que llama la atención sobre el incremento de enfermedades renales. De por sí, el riñón es el órgano del sistema pélvico más afectado por las células cancerígenas, según el Dane, y en el 2021 se realizaron más de 21 trasplantes diarios, de acuerdo a los registros del Ministerio de Salud.



Consultado por EL TIEMPO, el urólogo y especialista en endourología de la clínica Marly, Carlos Arturo Zapata Salgado, señala que hay una creciente preocupación en el personal de salud que atiende las enfermedades del sistema urinario. “Estamos ante un cambio drástico. Hoy en día, las enfermedades de las abuelas son diagnosticadas a mujeres muy jóvenes. En consulta, he recibido a mujeres de 14 años en adelante con vejiga caída, cistitis e incontinencia urinaria”, señaló.

Doctor Carlos Zapata urologo Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

El doctor Zapata cree que, pese a que hubo un necesario cambio de roles de la mujer, que ha pasado de cuidar exclusivamente el hogar a trabajar fuera de casa, se produjo un detrimento en su salud pélvica por una inadecuada práctica sanitaria.



Y es que, aunque no se habla del tema, en materia de igualdad de género este es uno de los cambios más significativos que ha tenido la sociedad en el último siglo. "Los entornos sociales no estaban preparados para la presencia de las mujeres”, dice el urólogo Zapata.



Colombia cuenta con pocos informes oficiales sobre la afectación que tienen las enfermedades urinarias en las mujeres. Sin embargo, las estadísticas y estudios más recientes demuestran que, a nivel nacional e internacional, patologías como la vejiga caída, la cistitis, las infecciones y la incontinencia urinaria son más recurrentes de lo que se cree. Muchas veces más que una simple gripa. El doctor Zapata Salgado señala que tener acciones de autocuidado puede evitar las patologías ya comentadas, además de hiperactividad vesicular y cáncer en los órganos del sistema urinario y pélvico, entre otras.

Una de las recomendaciones principales es suspender el café si sufre de sensación de urgencia. Foto: iStock

Uno de los ejemplos más claros de esto, son los espacios adecuados para que las mujeres puedan cumplir con una de las conductas físicas más naturales y necesarias. Orinar.

Los casos que prenden las alertas

Recientemente, una polémica puso el tema sobre la mesa, tras la inspección que el Ministerio de Trabajo realizó en una planta de producción de la empresa Van Camps, por reportarse, presuntamente, un “descuento ilegal en salarios por control del tiempo en las necesidades fisiológicas”, lo que afectaba en gran medida a las mujeres.

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo. Foto: Mintrabajo

Así mismo, en el 2019 se conocieron las denuncias contra Transmilenio y Recaudo Bogotá, por “no garantizar, totalmente y de manera asequible, el acceso al baño en la jornada laboral para los funcionarios”. Esta realidad, según una de las funcionarias del sistema masivo de transporte público que habló con EL TIEMPO, incita a las mujeres a soportar durante horas la necesidad física de orinar.



Estas son las denuncias que salen a la luz porque existen empresas públicas y privadas de por medio. Sin embargo, son pocos los datos e investigaciones disponibles sobre el acceso a sanitarios para mujeres que laboran en el comercio informal, las empleadas en puestos laborales de alta demanda (‘call centers’, recepciones, puestos de secretaria o asistente y visitadoras médicas), y puntos de venta de comidas rápidas o plazoletas de comidas en centros comerciales y atracciones.

Estaciones de Transmilenio. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Soportar el deseo de orinar o no priorizar la micción por las obligaciones laborales, causa un deterioro en los sensores de la vejiga, los cuales avisan cuándo completó su capacidad de retener líquidos. Esta pérdida de sensibilidad ocasiona que la vejiga almacene cantidades de orina que no son sanas”, recalca el doctor Zapata.



A través de cifras oficiales, publicadas por diferentes administraciones locales y departamentales, EL TIEMPO logró determinar que, en dos ciudades de Colombia, la insuficiencia renal crónica y las infecciones de las vías urinarias ocurren predominantemente en pacientes de sexo femenino.



En el 2019 se registraron 9.934 casos de infecciones en las vías urinarias en Pereira. El 78 por ciento de esos casos (7.795) ocurrieron en pacientes del sexo femenino. Por otro lado, una de las enfermedades más recurrentes, entre el 2020 y el 2022 en Bucaramanga, fue la insuficiencia crónica renal. En ese sentido, hubo 1.994 mujeres y 801 hombres padeciendo esta patología.



Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la insuficiencia renal crónica se trata de la pérdida gradual de la función de los riñones, que tiene como consecuencia la acumulación de desechos en el cuerpo.

La realidad de las infecciones en las vías del sistema urinario

Para el doctor Carlos Arturo Zapata, la frecuencia saludable para expulsar la orina es cada dos horas. “Las mujeres deberían programar una alarma en su teléfono que les recuerde que, sí o sí, tienen que ir al baño, y sí están en la calle deben buscar el lugar en donde puedan evacuar la vejiga, porque esto no es un juego de aguante”.

En la mayoría de los casos de infecciones urinarias, el origen está en soportar la necesidad fisiológica de orinar o que no se expulse por completo la micción.



Según el Instituto Nacional del Cáncer, esta es una afección que se presenta cuando las bacterias entran y se multiplican en el aparato urinario (riñones, uréteres, vejiga y uretra). Las infecciones urinarias se manifiestan con dolor o ardor al orinar, orina turbia o con mal olor, sangre en la micción, entre otros síntomas.



Las personas que más padecen infecciones de las vías urinarias se encuentran entre los 27 y 59 años de edad. Sin embargo, la mayor cantidad de pacientes de sexo femenino son adultas.



Y, es aquí, donde el doctor Zapata plantea los puntos que pueden parecer lógicos, pero que son los que menos ponen en práctica las mujeres a la hora de ir al baño.

Primero: no pasar más de dos horas sin ir al baño. Es una norma no negociable con la salud.



Segundo: es necesario sentarse completamente en el inodoro. Punto. Según el urólogo, la mayoría de las mujeres que usa un baño, que no es el suyo, prefiere orinar paradas o en posición de esquiador, para no tener contacto con el sanitario. “Varias pacientes prefieren orinar parcialmente inclinadas en baños públicos para no tocar los sanitarios con la piel, por el mito que señala a estos espacios como escenarios idóneos para contraer infecciones”.



Sobre esto, el doctor Zapata indicó que las probabilidades de contraer una infección por sentarse en la taza son muy bajas.

Tercero: orinar con los pantalones y la ropa interior a la altura de los tobillos. Esta práctica, que realmente ninguna mujer tiene en su rutina fuera o dentro de su casa, permite que salga completamente la orina y evita la proliferación de bacterias.



Por último, el doctor recomienda el uso de papel higiénico o cobertores de inodoros desechables para orinar con mayor seguridad y comodidad en un baño público.

La incontinencia urinaria (IU) en mujeres jóvenes

Lamentablemente, cada vez son más las consultas de mujeres jóvenes por pérdida de orina al estornudar, reírse, hablar duro o gritar. Esto se traduce en incontinencia urinaria. Este problema está derivado de todos los aspectos que ya se han mencionado.



Un artículo de investigación clínica sobre el impacto en la calidad de vida de mujeres con incontinencia urinaria, en Bucaramanga, demostró que el 40 por ciento de las encuestadas experimenta pérdidas de orina involuntarias.



Según el estudio, el 43 por ciento pierde orina al toser, estornudar o realizar actividad física, factores que corresponden a la Incontinencia Urinaria por Esfuerzo (IUE), en la que la micción involuntaria se provoca al ejercer presión en la vejiga con el movimiento del cuerpo.



Para el mismo artículo, se les preguntó a 25 mujeres sobre la afectación de esta patología. Según los resultados, la IU afecta física y psicológicamente a las mujeres de la investigación. Sin embargo, las mayores afecciones tienen que ver con la sensación de preocupación y nerviosismo, y con el temor a que se genere algún mal olor.

Desde los 14 años, las mujeres sufren IU Foto: iStock



Además, el 68 por ciento cambia de ropa interior, el 44 por ciento carga compresas o pañales y el 32 por ciento siente incomodidad con las demás personas.



Los estudios a nivel mundial reconocen que la Incontinencia Urinaria es un problema que afecta de forma desmedida a las mujeres por factores que no son exclusivamente anatómicos.



Las estadísticas globales demuestran que, de los 200 millones de personas con esta patología, el 70 por ciento de afectadas son las mujeres y que, a partir de los 80 años, la prevalencia de la patología en las mujeres desaparece, ya que se vuelve un síntoma del envejecimiento.​

Otras herramientas de autocuidado, para un sistema urinario sano

En el caso del sistema urinario, tener prácticas conscientes en la cotidianidad y emplear herramientas de autocuidado puede evitar el desarrollo de enfermedades como la cistitis, la vejiga caída, el suelo pélvico débil, la hiperactividad vesical, la incontinencia o algún tipo de cáncer propio del sistema pélvico.



El doctor Carlos Arturo Zapata Salgado señala que las buenas prácticas pueden generar un aumento en la calidad de vida. “Más allá de una formula o una cirugía, la suma de pequeñas acciones conscientes permiten mejoras trascendentales en la salud”, dice.

Carlos Arturo Zapata Salgado, urólogo de la clínica Marly. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Una patología poco conocida es la hiperactividad vesicular. Se trata de un trastorno del sistema urinario que se refleja en el impulso de orinar de manera frecuente y urgente. En estos casos, el doctor Zapata recalca que es indispensable suspender el consumo de cafeína.



“El café y el té sobre estimulan el músculo de la vejiga, lo que conduce a tener una necesidad urgente y repentina de ir al baño”, agrega.



Además de las recomendaciones compartidas a lo largo de esta nota, el urólogo Zapata indica que estar hidratada es indispensable. “Se deben ingerir dos litros de agua diariamente. Esto debe hacerse desde el inicio de la jornada hasta las cinco de la tarde, para evitar que el sueño se vea interrumpido por la micción”.

Poner en práctica estas acciones, diariamente, logran la rehabilitación de los sensores de la vejiga y del sistema pélvico.



El diálogo con el urólogo Carlos Arturo Zapata Salgado se dio en el gran foro ‘Tiempo de Mujer, la fuerza de las acciones’, realizado por EL TIEMPO, en colaboración con la Dimayor.