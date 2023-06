La planificación y protección de la herencia son dos de los aspectos fundamentales a tener en cuenta, para garantizar que estos activos adquiridos generalmente tras el fallecimiento de algún familiar se pierdan o se malgasten.



El Código Civil colombiano es una de las leyes más importantes y allí se estipula todo lo relacionado con los asuntos de sucesión, herencia y transmisión de bienes.

Sin embargo, muchas veces quienes reciben los derechos herenciales, tienden a cometer una serie de errores comunes, que pueden poner en riesgo el patrimonio y causar grandes pérdidas para los herederos.

Errores más frecuentes en la sucesión



Es muy común cometer una serie de errores al recibir una herencia y durante el proceso de legalización de la misma, abogados expertos en el área han mencionado algunos de ellos.

- No pagar impuesto de la sucesión: al recibir una herencia por testamento o por derecho de consanguinidad, de igual manera, al tener este patrimonio, es necesario pagar una serie de impuestos de sucesión. Los herederos tienen un plazo de seis meses para cancelar este gravamen.

- Actos que impliquen la aceptación de la herencia: en ocasiones y sin haber realizado el repartimiento de los bienes entre los herederos, algunos se encargan de realizar acciones de disposición o administración de la misma, estos son actos que dan a entender que reconoce la herencia y se puede prestar para malentendidos con los otros herederos.

- Acudir al beneficio de inventario demasiado tarde: tras el fallecimiento de la persona que deja la herencia, los hijos o familiares más cercanos en consanguinidad son quienes reciben la distribución de los bienes.



El beneficio de inventario, es aceptar todas las deudas y obligaciones de los bienes heredados, es decir, la herencia, se reparte en partes iguales, las deudas y otras obligaciones también.

- Retrasar la liquidación de sociedades gananciales: tras el fallecimiento de un miembro de un matrimonio, lo más frecuente es que los descendientes esperen a que la otra parte de la pareja fallezca para realizar el reparto de los bienes.



Este es uno de los errores más comunes, pues al fallecer un padre, los hijos o nietos y esposa son los herederos directos, ocasionando un registro de un bien ganancial, que se convierte en un bien privativo para cada uno, por lo que, lo mejor es que cada heredero cuente con sus documentos al día.

- No acudir al juzgado cuando no hay acuerdo: de forma frecuente, la repartición de la herencia, se hace de común acuerdo con todos los herederos; sin embargo, si no hay manera de conseguir un reparto consensuado, es menor solicitar la repartición ante un juzgado y divida las partes de la herencia.

La protección y buen gestionamiento de la herencia, es un tema crucial que requiere de una buena atención y planificación, evitar cometer los errores anteriormente mencionados, con el fin de garantizar la buena administración del patrimonio.

