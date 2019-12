EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal con los expertos de la facultad de Derecho.

Como ya se acerca la temporada de vacaciones de algunos trabajadores, en este Consultorio Jurídico resolveremos algunas dudas frente a este tema a la luz del Derecho Laboral. Al final del artículo encontrará el formulario donde puede dejar su pregunta sobre este o cualquier otro tema legal.

¿Estoy obligado a responder órdenes de mi jefe si estoy en vacaciones?

El trabajador no está obligado a responder órdenes del jefe en período de vacaciones salvo sea de carácter urgente y justificado, es decir, todo lo relacionado con cuestiones financieras o técnicas.



La normatividad colombiana establece el derecho a descanso remunerado por 15 días hábiles a todo trabajador que preste sus servicios durante un año,. Partiendo de esta premisa como regla general, se desarrollan sus peculiaridades referentes a la época en que se deben disfrutar las vacaciones, señalándose para tal efecto que será el empleador quien conceda ese descanso sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.



Es lógico que el empleador pueda decidir que por razón de la labor que desempeña el trabajador, o por intereses de la empresa, como el aumento de la productividad durante determinada época del año, por ejemplo, el trabajador disfrute sus vacaciones en un período del año en que empleador y sus intereses no se vean afectados. Por ello no se desconoce el derecho que tiene todo trabajador a gozar de vacaciones anuales.



En todo caso, es necesario establecer un equilibrio entre los derechos del trabajador y los del empleador de tal forma que unos y otros no se vean afectados.

La facultad que otorga la norma acusada al empleador, no desconoce en forma alguna el derecho a que el trabajador pueda solicitar sus vacaciones en el tiempo que lo considere conveniente, tal como lo consagra la norma parcialmente acusada.



Sin embargo, es facultativo del empleador decidir si lo solicitado por el trabajador es posible, teniendo en cuenta sus necesidades. Por demás, la norma acusada está en consonancia con el artículo 10 del Convenio 132 de 1970, relativo a las vacaciones anules pagadas, según el cual: "… 2. Al fijar la época en que se tomarán las vacaciones, se tendrán en cuenta las exigencias del trabajo y las oportunidades de descanso y distracción de que pueda disponer la persona empleada".

Estas son las respuestas a las preguntas del público

Como empleado ¿estoy en la obligación de buscar el reemplazo durante mi ausencia si estoy en vacaciones ?

No, cuando el trabajador está en vacaciones es el empleador quien debe asumir dicha obligación. Solo en el caso del empleo de alta gerencia se observa es situación.

A una persona que ha laborado en una empresa por más de seis meses y no tiene contrato laboral, ¿le deben de dar vacaciones y prima?

Si no se firmó contrato, en todo caso se configura como tal en la modalidad de contrato verbal, esto si se cumplen las características expuestas en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y por ende debería realizar el pago correspondiente a prima. Sobre las vacaciones, si existe terminación del contrato se pagarán de manera proporcional, si por el contrario el trabajador continua con el vínculo laboral, tan solo al cumplir el año de trabajo se tiene derecho al disfrute de 15 días de vacaciones.

En la empresa donde trabajo no me dan vacaciones completas una vez se cumple el período de trabajo, adicionalmente solo me dan la mitad de los días y los restantes meses después cuando ellos lo estipulen. ¿Esto es permitido?

No está permitido, las vacaciones son 15 días hábiles, los cuales programa el empleador una vez el trabajador haya cumplido el año de servicios.El trabajador puede solicitar 6 días de vacaciones y que las demás se acumulen para el año siguiente o las partes pueden acordar que se disfruten la mitad y se pague la otra mitad.Así las cosas, puede colocar la queja ante el Inspector del Trabajo.

Otros temas legales de su interés

A mi esposo le dieron unos días de vacaciones y al momento de llegar la fecha le dijeron que no se las pagaban porque tenían que contratar a otra persona para cubrir el puesto, por ello le daban esos días como días no remunerados. El contrato es a término fijo y a final de año le pagan las vacaciones y le darán sus respectivos días. ¿Esto es permitido después de haber programado las vacaciones con tiempo y siendo debidamente autorizadas por el empleador?

a. Si el contrato es a término fijo y se da por terminado sin el disfrute de las vacaciones, éstas se pagarán de manera proporcional al tiempo laborado.



b. Si el contrato a término fijo se ha prorrogado y el empleador concedió las vacaciones es obligación de éste el pago de las mismas.



Puede colocar la queja ante el Inspector del Trabajo.

Mi horario laboral es de lunes a viernes, iniciando a las 7:00 am y finalizando 5:00 pm, no trabajo los sábados, pero al solicitar vacaciones la empresa ha indicado que debido a que no cumplo las 48 horas semanales, ellos están en el derecho a contar el sábado como día hábil para el cálculo de los días de vacaciones, aclaro que en este momento realice una queja ante el comité de convivencia por acoso laboral.

Las vacaciones son 15 días hábiles, cuando en la empresa no se labora el sábado este no se cuenta como hábil.

Al tener una incapacidad que supera los 180 días y continuar incapacitada, y según el porcentaje de incapacidad no aplicó ante el fondo de pensiones para que me pensiones por invalidez, la empresa donde laboro, ¿ debe continuar con mi vinculación o tiene un límite para no hacerlo? Y si tengo derecho a que me paguen prima y vacaciones y, ¿ qué porcentaje sería?

a. Si el trabajador está más de 180 días incapacitado y existe un concepto médico de rehabilitación y continua incapacitada debe cumplir los tratamientos, procedimientos y esperar el concepto médico de rehabilitación definitivo. Si el mismo sigue siendo favorable y cesa el pago de incapacidades debe retornar a laborar. Si el concepto es desfavorable la AFP procederá a la calificación de pérdida de capacidad laboral. Si es superior al 50% se consideraría la pensión de invalidez y si es inferior al 50% y no existe incapacidad debe retornar a laborar.

b. Si cesa la incapacidad y no hay calificación de pérdida de capacidad laboral el empleador dada la situación del contrato de trabajo. Puede darlo por terminado.

c. Si cesa la incapacidad y el trabajador es calificado con menos del 50% el empleador para poder despedir al empelado debe solicitar autorización al inspector del Trabajo.

d. Sobre el pago de prima de servicios, la norma señala que tiene derecho aquel trabajador que haya laborado en el semestre. Aun cuando el trabajador incapacitado no ha laborado tendría derecho a la misma en los términos estipulados en la ley. Lo mismo aplicaría para el caso de las vacaciones( aun cuando el trabajador no ha laborado).