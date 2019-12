¿Estoy obligado a pagar prima al servicio doméstico en diciembre?

EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal con los expertos de la facultad de Derecho.

En este Consultorio Jurídico resolveremos algunas dudas sobre la liquidación de las prestaciones sociales al servicio doméstico. Al final del artículo encontrará el formulario donde puede dejar su pregunta sobre este o cualquier otro tema legal

¿Estoy obligado a pagar prima al servicio doméstico?

Sí. A partir del segundo semestre del año 2016, los empleadores deben paga la prima de servicios a los trabajadores de manera proporcional al tiempo trabajado.

Estas son las respuestas a las preguntas semanales

Quiero contratar formalmente el próximo año a una empleada doméstica que viene eventualmente, ¿estoy obligada a hacerle un contrato a término indefinido?

Se puede efectuar vinculación laboral a través de contrato de trabajo a término indefinido o a término fijo. Si la trabajadora toma un descanso prolongado a fin de año, lo aconsejable es el contrato a término fijo (cada año se elabora uno con la fecha en que inicia y la fecha en que termina) pago de prestaciones sociales y vacaciones de manera proporcional al tiempo trabajado en el respectivo año. El inconveniente que esto trae es la desafiliación de la trabajadora al sistema de seguridad social integral y la nueva vinculación al año siguiente.



Si se propone el contrato a término indefinido la trabajadora se debe someter al tiempo de vacaciones estipulado en la ley, el empleador paga a fin de año la prima de servicios, intereses a las cesantías y vacaciones; y, debe consignar las cesantías en un fondo.

La empleada del servicio doméstico que nos trabaja hace dos años es de tiempo parcial, trabaja dos días a la semana un total de ocho días al mes.

No ha sido posible que colabore para inscribirla a pensión, caja de compensación, ARL, porque tiene Sisben. No ha querido llenar los diferentes formularios que se requieren y obligan para llenar este requisito. ¿Le podemos hacer firmar un documento que ella no está interesada en ninguna afiliación prestacional, para que después que se retire no se presente una demanda?

No, ella debe ser afiliada a salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensación y no existe ninguna disculpa por parte del empleador o del trabajador para que no se haga. Si la trabajadora no llena los documentos el empleador lo puede realizar. Igualmente, seria causal de terminación del contrato de trabajo la renuencia de la trabajadora (se debe requerir por escrito).

Tenemos una empleada del servicio hace un año, ella se ha vuelto grosera y altanera, no acepta las órdenes con educación y permanentemente llega tarde al trabajo que incluso se ha devuelto por ello, aunque a veces trabaja más de ocho diarias y si se le dice que se vaya porque terminó la jornada, no se va. ¿Qué hacemos para despedirla sin indemnizar?

Se debe efectuar los requerimientos por escrito y que la trabajadora justifique su conducta. Si no corrige su conducta, después de varios requerimientos se da por terminado el contrato de trabajo por escrito indicando cuáles fueron los motivos.

Otros temas legales de su interés

Una Señora lleva 26 años trabajando con el cargo de servicio doméstico, pero solo hasta el año 2012 le empezaron a consignar lo correspondiente a pensión y demás prestaciones sociales, ¿qué se hace con el tiempo que no se reconoció y/o el reconocimiento económico que se dejó de consignar en las prestaciones sociales ? En la actualidad la señora aún está laborando con la misma familia que le contrató.

El empleador debe acercarse a la entidad donde se le consignan actualmente estos pagos y que se efectúe el cálculo del título pensional que debe pagar a dicha entidad para que ésta asuma el tiempo como cotizado y que la trabajadora pueda acceder a la pensión de vejez.

Mi mamá trabajó por 16 años en una casa de familia la señora le pagaba EPS, ARL pero nunca le pagó pensión. Mi mamá falleció hace dos meses, ¿se puede hacer algo por los años que no pagó?

Si existen beneficiarios (cónyugue o compañero permanente que acredite 5 años de convivencia anteriores a la fecha del fallecimiento, hijos con derecho: menores de 18 años, mayores de 18 hasta 25 si estaban estudiando o hijos invalido) y la señora laboraba en la casa de familia en los últimos tres años anteriores a la fecha del fallecimiento habría lugar a demandarlos (laboralmente) para que reconozcan y paguen la pensión de sobreviviente.