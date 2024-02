¿Se va a divorciar? Esto le corresponde a la mujer en caso de separación en Colombia

Los divorcios son procedimientos jurídicos que dan por concluida una unión marital civil. Cada mes durante el 2023, aproximadamente 1.990 parejas presentaron sus solicitudes para llevar a cabo sus separaciones legales, según la Superintendencia de Notariado y Registro.



Esto quiere decir que, durante el año pasado, ocurrían de dos a cuatro divorcios por hora. La terminación de estos procesos se puede llevar a cabo por diversas causales como la infidelidad, el mutuo consentimiento, incumplimiento grave, violencia intrafamiliar, entre otros.



Le contamos qué le corresponde a la mujer cuando se dan por finalizadas estas relaciones.



En primer lugar, se debe tener en cuenta que según el artículo 13 de la Constitución "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley", lo que quiere decir que se recibirá la misma protección y se gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por sexo, raza, origen, lengua, religión y más.



De acuerdo con el bufete de abogados, Colombia Legal Corporation, este articulo garantiza que tanto mujeres como hombres reciban los mismos derechos y posibilidades en cuanto a los procesos de divorcio, no pudiendo perjudicarle en ningún aspecto.



La igualdad de condiciones empieza desde el inicio del proceso por lo que, según la empresa de abogados, cualquiera de las partes puede solicitar la disolución legal del vínculo matrimonial ante a un juez de familia, en caso de no existir un previo acuerdo entre ambas personas.



Divorcio unilateral. Foto: iStock

Se vale mencionar que en Colombia, solo se podrá efectuar la finalización de la unión legal bajo unas causales que deben ser probadas conforme se lee en el artículo 154 del Código Civil.



En la página oficial del Ministerio de Justicia se mencionan las nueve situaciones que pueden llevar a alguna de las personas involucradas a terminar el vínculo:



1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.



2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.

.

3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.



4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.



5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.

Para formalizar el divorcio se tienen en cuenta las causales contempladas en el Código Civil. Foto: iStock

6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.



7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.



8. La separación de cuerpos, judicial o, de hecho, que haya perdurado por más de dos años.



9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por este mediante sentencia.

¿Qué le corresponde a la mujer una vez se entre en el proceso?

Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges son una de las causales de divorcio. Foto: iStock

De acuerdo con el despacho Integrity Legal, hay diferentes puntos clave que hay que aclarar cuando se habla de la parte femenina en un divorcio como la custodia de los hijos, la división de bienes y la pensión alimentaria.



Esta empresa hace énfasis que, en cualquiera de los casos, "la ley colombiana busca proteger a ambas partes y garantizar un acuerdo que beneficie a la pareja y, si los tienen, a sus hijos".



Custodia de los hijos: este aspecto está reglamentado en la Ley 1098 de 2006 del Código de Infancia y la Adolescencia y se refiere al cuidado de los niños, niñas y adolescentes que por ley les corresponde a los padres.

En un divorcio la custodia puede ser total o compartida dependiendo de las características de cada situación y la decisión que tome un juez de familia. Tenga presente que dicha decisión está basada en el bienestar y los intereses de los menores.



Socialmente, esta responsabilidad se le concede a la mujer; sin embargo, hay que destacar que ambos padres tienen derechos y deberes iguales en cuanto a la crianza y cuidado de los hijos.



División de bienes: según el bufete antes mencionado, todos los bienes adquiridos dentro de un matrimonio se consideran 'bienes comunes', los cuales, una vez terminada la sociedad conyugal, tendrán que dividirse equitativamente entre ambas personas.

Para todos los casos se necesita de la representación de un abogado. Foto: iStock

Pensión alimentaria: este es un deber impuesto al progenitor que no tiene la custodia con el fin de asegurar la subsistencia del hijo o hijos con los que no convive.



Se debe tener en cuenta que esta pensión incluye más que el sustento material del menor, según el artículo 142 del Código Civil se incluye “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable”.



Hay que resaltar que las mujeres también tienen la posibilidad de acceder una pensión alimentaria en el divorcio cuando no sea la culpable de la causal del divorcio y se demuestre la necesidad de la misma, es decir, que realmente no tiene o su renta no alcanza para cubrir este derecho.



Esta especificación se estableció en el artículo 411 de la ley civil, numeral 4 y modificado por la ley primera de 1976.

Una de las causales de la separación a través de las que se puede solicitar la pensión para el cónyuge es la infidelidad. Los asesores del bufete explican que la persona declarada culpable por infidelidad puede ser condenada a pagar alimentos a favor del involucrado.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

