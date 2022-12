Integrantes del grupos antiexplosivos del Ejército Nacional han destruido este año 7.400 artefactos explosivos en todo el país. En promedio, son más de 20 artefactos diarios neutralizados.



Estos desminadores militares hacen parte de los nueve Grupos Marte (Manejo de Artefactos Explosivos), quienes realizan sus labores por medio de 900 equipos EXDE (Explosivos y Desminados) y 25 equipos EXDE – Delta, dotados contra medidas electrónicas, del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos Improvisados y Minas, CENAM.



(Lea: Artefactos explosivos: enemigos invisibles que disparan el confinamiento)

Según fuentes del Ejército, en los últimos 20 años han sido afectados 8.115 militares por artefactos explosivos y minas antipersonal, y se han neutralizado 289.186 de estos dispositivos.



Los grupos Marte tienen lugar en todas las divisiones del Ejército del país, cada uno de ellos son capacitados para neutralizar, buscar y destruir artefactos explosivos de mayor complejidad. Los EXDE, acompañan todas las operaciones militares en terreno, y los EXDE – Delta, protegen instalaciones militares y del Estado.



Le recomendamos leer: Artefactos explosivos dejan cinco víctimas cada dos días



Según cuenta la institución castrense, el costo de los grupos armados para elaborar un artefacto explosivo, es de dos dólares, entre 9.000 y 12.000 pesos, mientras que el proceso que lleva el grupo antiexplosivos para realizar la búsqueda, la localización, neutralización y destrucción de estos, es de más de mil millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Desminado Ejército Nacianal Foto: Ejército Nacional

"Se usan desde tarros de leche hasta ejemplares equinos que acondicionan con explosivos, donde simplemente se necesita de un contenedor, interruptor, fuente de energía, iniciador, intensificador metálico y una carga principal", explica la institución.



El teniente coronel Yerson Rincón, director del CENAM, señaló que para “ganar la guerra contra los artefactos explosivos...La misión de un equipo EXDE, es una de las más vitales, proteger a nuestros compañeros, y de paso, garantizar el tránsito y la movilidad de la población civil"



El equipo EXDE está conformado por cinco personas: el suboficial comandante, dos detectoristas; un operador del Ecaex (Equipo Contra Artefactos Explosivos), y un perro de raza labrador o pastor belga malinois.



(Le puede interesar: Ataque de disidencias en Cauca deja 6 militares muertos y 6 heridos)​

"Son procedimientos milimétricos, que cada uno de ellos tiene tatuado en la memoria: el comandante analiza la amenaza en un cono de 180 grados, verifica que no exista ningún alambre de tropiezo o algo que no esté acorde a la vegetación; se establece la seguridad perimétrica; se evacúa el área del personal; el operador emplea el Ecaex en diferentes sitios; se envía al ejemplar canino; se acerca el detectorista de metales, y por último, se destruye el artefacto", señalan las fuentes castrenses.

Facebook Twitter Linkedin

Equipo de desminado de artefactos explosivos del Ejército Nacional. Foto: Ejército Nacional

De otro lado, el director de Desminado Militar, el teniente coronel Leonardo Fonseca, con experiencia de más de 15 años en manejo de explosivos, afirma que su mayor satisfacción es “hacer la diferencia, hacer algo por salvar vidas, bien sea directamente en el área de operaciones o estratégicamente”.



Pese a implementar las técnicas, tácticas y procedimientos de desminado, se han registrado más de mil víctimas del Ejército Nacional, entre heridos y asesinados.



“Muchos de ellos, perdían las dos piernas, las manos, con afectaciones que son indescriptibles, muchos muertos de los que no pudimos entregar ni una sola pieza de su cuerpo “, describe Fonseca.



(Le recomendamos leer: Excombatientes, militares y población civil se unieron para siembra de árboles)



El Capitán Jhon Jiménez, comandante de la compañía de Ingenieros de Eliminación de Artefactos Explosivos, quien con 30 años y una experiencia de 14 trabajando en los departamentos del Meta, Guaviare, Vaupés, Putumayo, Antioquia y Cundinamarca, sostiene que las minas antipersonal son un “enemigo perfecto”.



“Se convierte en un enemigo silencioso, porque no come, no duerme, siempre está ahí, nunca lo vemos y en cualquier momento podemos accionarlo”.



En Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de la sección Justicia: