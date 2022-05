Actos como denunciar ante alguna autoridad un delito que no ha pasado, o denunciar puntualmente a alguien por algo que no ha hecho, pueden llevarlo a la cárcel ya que la falsa denuncia es un delito en Colombia.



El Código Penal (Ley 599 del 2000) tipifica dos tipos de este delito: la falsa denuncia y la falsa denuncia contra persona determinada.

En el primer caso, el artículo 435 del Código Penal señala que "el que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses".



Adicional a esto, tendrá una multa de 2.66 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



De otro lado, el artículo 436 se refiere a la falsa denuncia contra persona determinada, y señala que quien bajo juramento "denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses".



En este segundo caso la multa irá de 2.66 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

