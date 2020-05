Estafa: 'Así me robaron más de $ 2 millones por una falsa encomienda'

En medio del aislamiento obligatorio, el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, han hecho más llevadero el paso de los días porque se está en contacto permanente con familiares, amigos y las actividades laborales.



Paralelo a ello, los delincuentes han volcados sus acciones ilícitas hacia las redes sociales y las plataformas que ofrecen diferente tipo de servicios. Por ende, se han incrementado las denuncias por fraude bancario y estafa, esta última en diversas modalidades.

Andrés, tiene 30 años, es periodista, vive en Bogotá, y aunque en muchas ocasiones ha escuchado de casos de estafas por redes sociales era de los que pensaba, “eso jamás me puede pasar a mi”.



Pero le sucedió. El miércoles 13 de mayo una prima que vive en Estados Unidos lo contactó a través de una conocida red social y le confirmó que se regresaba a Colombia.



“Mi supuesta prima me brindó confianza porque me escribió sobre su esposo e hijo con nombre propio, y me describió que aunque les había ido bien en Nueva York querían regresar por el choque que les había causado la pandemia”, narró Andrés.



Señala el joven que la conversación (por la plataforma) se mantuvo por varios minutos y luego le pidió su número de celular, quería verificar que fuera el mismo que tenía porque quería pedirle un favor.

Andrés le pasó su número y a los pocos minutos fue contactado por WhatsApp la foto del perfil era de su prima, lo que por obvias razones lo dejó tranquilo y en un estado de confianza total.



“Para resumir, mi supuesta prima me solicitó que recibiera una encomienda que llegaría a Bogotá vía aérea el día siguiente. Básicamente había enviado equipos de tecnología y algunos regalos para la familia. Yo le dije que con gusto le colaboraría. Finalmente me pidió mi número de cédula”, señaló Andrés.



Relata el joven, que el jueves 14 de mayo, en horas de la mañana fue contactado por la supuesta empresa de encomiendas: “palabras más, palabras menos, me pidieron pagar un impuesto de ingreso de la mercancía, la cifra $ 2.300.000. Yo les dije que la encomienda no era mía y que no tenía ese dinero”.



El funcionario de la supuesta empresa le afirma a Andrés que de no pagar el impuesto, la encomienda internacional sería devuelta. Para darle credibilidad le hicieron llegar, documentos con logos de la DIAN, que daban sustento a la necesidad del pago del impuesto.

Es la imagen del falso documento enviado a la víctima de estafa bajo la modalidad de falsa encomienda. Foto: Cortesía

De inmediato, Andrés se contactó con su prima vía WhasthApp quien le pidió que le prestera el dinero, porque no puede perder la inversión, y que corre el riesgo que la encomienda se pierda.



“Sonó tan convincente, y claro, usaba hechos o actividades familiares para transmitirme confianza que accedí a prestarle el dinero. La empresa me había dejado unos datos de consignación. Salí e hice el giro y dí por terminado el capítulo. Quedé a la espera de la entrega de la encomienda”, señaló Andrés.



El joven aseguró que ese mismo día, en horas de la tarde, lo llamó un supuesto funcionario de la DIAN a reportarle que por el escáner habían detectado una figura, al parecer billetes, y que tenía que reportar la cuantía de inmediato, pagando el 10 por ciento del valor, “o iría a la cárcel de inmediato por enriquecimiento ilícito”.



Asustado, el joven se comunica de inmediato con la supuesta prima quien le reconoce que había enviado “escondidos” 60 mil dólares, y que por esa razón no se podía perder la encomienda.



“Me dijo que pagara lo que pedían, y que cuando llegará la encomienda a mi casa cogiera el dinero de los mismos 60 mil dólares”, relató Andrés.



Esa respuesta fue la que lo hizo reaccionar y darse cuenta de que estaba siendo víctima de una delito.



De inmediato se comunicó por teléfono con sus familiares, quienes les desmintieron el envío de tal encomienda. Paralelo a ello, él o los delincuentes, lo seguían llamando para intimidarlo con el supuesto delito que estaba cometiendo.



“Realmente me sentí atemorizado, tenían mis datos y me seguían llamando pese a que ya me habían robado. Por eso, me comunique de inmediato con la Policía, pero esta es la fecha en que no he podido instaurar la denuncia, porque las páginas o plataformas para tal fin, no funcionan”, aseguró Andrés.

Con falsa papelería de la Policía Fiscal y Aduanera pretendían seguir estafando. Foto: Cortesía

EL TIEMPO se comunicó con la Policía quien señaló que esta modalidad de estafa se denomina “la falsa encomienda internacional”. La información personal la rastrean, con base en un trabajo mílimetrico, de las fotos, grupos, nombres y actividades que se publican en las redes sociales.



“Estos delincuentes se especializan en perfilar a sus víctimas, por lo generar hacemos grupos de familia o amigos en las redes, eso les facilita robar la información personal, bajar fotos y abrir cuentas y poner fotos de las personas para garantizar que se trata de quien se comunica.



Es decir, suplantan con la información que extraen. Lo grave, es que al no usar los seguros de acceso a la información personal que ofrecen las redes sociales o plataformas, "le estamos abriendo un mundo de oportunidades a los delincuentes", dijo un investigador de la Policía.



Recomendó, que en cuanto se reciba un mensaje de esta índole se llame directamente al familiar para establecer la veracidad de la comunicación, para evitar caer en estas redes de estafadores.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET