"NOMBRE DEL BANCO: Te informa que el 15/10/2022 a las 7:30 se ha restringido el acceso a su cuenta de ahorros, habilite sus usuario https://onx.la/a11a2".



Ese mensaje le llegó a Claudia a su celular, a los mensajes de texto. "Yo lo vi de refilón y en ese momento estaba ocupada con algo del trabajo, pero quedé algo preocupada y pensativa", asegurá a EL TIEMPO.



Claudia, de 35 años de edad y de profesión contadora señaló que justo ese día tenía que pagar un crédito, "acostumbro a pagar mis deudas y tarjetas de crédito desde el computador de mi lugar de trabajo o desde mi celular, y quedé preocupada porque mi cuenta estaba blooqueada".



La contadora en cuanto tuvo un momento, sobre el mediodía para almorzar, revisó nuevamente el celular y desde el mismo ingresó al link que le había llegado con el mensaje de texto, de inmediato se abrió una página web en la que le daban la bienvenida.



"En la misma página leí que para activar mi cuenta de ahorros debía completar 'la siguiente información personal'. Estaba en ese proceso cuando un compañero de trabajo me alertó sobre que esa no era la página oficial de mi entidad bancaria porque no tenía el https que le da el ingreso a la URL del banco, es decir el 'www.banco' ".



En la información personal le estaban pidiendo datos como nombre completo, número de cédula, dirección de la casa, "entonces, reaccioné y borré lo que había digitado y me salí del enlace", aseguró Claudia.

Suplantación de web o 'Phishing'

Policía advierte sobre el incremento de estafas y fraude bancario. Foto: Centro Cibernético Policía Nacional

De acuerdo con la Policía Nacional, esta es otra modalidad de fraude Phishing' o suplantación web, que se desarrolla a través de mensajes de texto, correos electrónicos y WhatsApp, y cuya finalidad es obtener contraseñas y datos personales para apoderarse de cuentas bancarias, correos electrónicos o cualquier plataforma a la que se acceda con usuario y contraseña.



La Policía recomienda jamás responder mensajes donde le solicitan información personal o financiera para participar en sorteos, ofertas laborales, ofertas comerciales o peticiones de ayuda humanitaria.



De igual forma, se sugiere que antes de ingresar la clave en la sucursal virtual o cualquier otra plataforma, verifique que cuente con los protocolos de seguridad HTTPS.



La Policía insiste en que se deve evitar abrir mensajes de correo electrónico que llegan a correo no deseado y por ende, no hacer clic en vínculos de sitios web sospechosos.



Además, no dude en acudir al Centro de Atención Inmediata virtual, que es un servicio que ha dispuesto la Policía Nacional para la atención de delitos informáticos o de incidentes cibernéticos que afectan a los ciudadanos.

