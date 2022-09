Juan Miguel* llegó de un viaje de trabajo - junio de 2022 - procedente de Madrid (España) a Bogotá. En el aeropuerto Adolfo Suárez, más conocido como Madrid - Barajas - completó a través de la aplicación de Migración Colombia el Check-Mig, el preregistro de ingreso al país.



Migración Colombia le confirmó - de inmediato a través del correo electrónico que registró - que había cumplido con el proceso, es decir, con diligenciar el formulario en el que se le pedían algunos datos personales.



Unos días después, Juan Miguel, revisando el spam de su correo electrónico encontró una supuesta notificación de Migración Colombia en la que le advertía: "Le notificamos hoy 1 de agosto del presente año que usted tiene un proceso pendiente y hasta no recibir notificación de la caducidad de este proceso no se le permitirá salir del país como lo estipula el artículo 12 de la ley migratoria".



Y anexo venían tres link - para ingresar - en el que se indicaba: "para mayor información podrá descargar su proceso".



Juan Miguel desconfió del correo, pese a que el remitente era Migración Colombia, presentaba un ID y anexaba datos de contacto, por lo que no ingresó a los anexos y lo borró.



Dos semanas después volvió a recibir un correo con la misma información en el que se insistía en que si no lo diligenciaba "no se le permitiría salir del país como lo estipula el articulo 12 de la ley migratoria":

¿Qué es el 'Phishing'?

Juan Miguel decidió acudir a Migración Colombia donde le indicaron que ese tipo de correos eran falsos, de tipo engañoso y que de ese situación ya estaba atenta la Policía Judicial a través del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia (C-4).



EL TIEMPO contactó a este grupo que confirmó que esta es una modalidad de fraude denominada 'Phishing' o suplantación Web, por lo que recomendaron "hacer caso omiso a este tipo de correos y evitar suministrar algún tipo de información".



De igual forma, calificaron esta actividad ilegal como una "ciberamenaza", cuya finalidad "es obtener contraseñas y datos personales para apoderarse de cuentas bancarias, correos electrónicos o cualquier plataforma a la que se acceda con usuario y contraseña".

Recomendaciones

De acuerdo con la Policía es importante tener en cuenta para no ser víctima de los ciberladrones las siguientes situaciones:



• Las entidades bancarias nunca le solicitarán sus datos personales/financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico o llamadas telefónicas.



• Antes de ingresar la clave en la sucursal virtual o cualquier otra plataforma, verifique que cuente con los protocolos de seguridad HTTPS.



• Tenga en cuenta que la suplantación web aplica para cualquier plataforma a la cual se acceda a través de usuario y contraseña.



• Es importante contar con un antivirus actualizado en su Smartphone, teniendo en cuanta que la evolución tecnológica ha logrado que los cibercriminales migren su actuar delictivo a las plataformas de telefonía móvil.



• Evite abrir mensajes de correo electrónico no deseado ni haga clic en vínculos de sitios web sospechosos.



• Evite responder mensajes donde le solicitan información personal o financiera para participar en sorteos, ofertas laborales, ofertas comerciales o peticiones de ayuda humanitaria.

