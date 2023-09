De acuerdo con el informe de We are Social y Hootsuite ‘Digital 2022 Global Overview Report’, cada colombiano posee 1.2 celulares, es decir, en el país hay un promedio de 65,75 millones de teléfonos para un total de 51,39 millones de connacionales.



Además, se estima que en Colombia, el 70 por ciento de los usuarios de celular usan WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada, una situación que es aprovechada por los delincuentes y hackers para hurtar datos y acceder a la información que almacenan las personas en sus teléfonos inteligentes.



"Desconfíe de mensajes que lleguen a su WhatsApp, mensaje de texto o correo electrónico en los que le ofrezcan oportunidades laborales (con grandes salarios), premios, promociones, notificaciones pidiendo activar servicios bancarios, plataformas de streaming, entre otros, porque de seguro pretenden robar sus datos, estafarlo o robarlo", aseguró un oficial de la Policía Nacional al frente de casos de ciberdelito.

Durante el 2020 fueron denunciados en Colombia 5.440 casos de suplantación de sitios web, con un crecimiento del 303 % frente a la cifra del 2019. Foto: iStock

¿Cómo lo hacen?

"BanXXX le informa que tiene un credito 360inmoviliario por $80.000.000. Para obtenerlo aqui: https://t.co/XY365QjUt7 Aplican T&C.".



En este mensaje le informan desde un banco que tiene un crédito para compra de vivienda por 80 millones de pesos, "de seguro la persona que lo recibe se emociona porque ve una opción e ingresa al link que le anexan, al hacerlo, activa todo un sistema de alerta del delincuente que le permite instalar un malware (virus) para acceder a la información de su móvil", dijo el especialista.



En esa línea, puntualizó que es importante observar la redacción y ortografía de estos mensajes, "un error como escribir inmobiliario con v debe alertar al receptor del mensaje".

Ojo con las promociones y ofertas

"¡FUISTE ELEGIDO EN LA OFERTA XXX!, Plan movil desde $39900 con hasta 60GB,minutos ilimit llama ya 3235997036 o da clic eej.at/u3p1eZwg aplicaTYC".



Al ingresar al link que indican (con "da clic" mal escrito), lo pueden inducir a completar un formulario para hacer efectiva la oferta a su nombre: le pedirán una serie de datos personales - cédula, dirección, teléfonos - y hasta referidos, que les "facilitarán a los ciberdelincuentes tener sus datos base de primera mano", aseguró el experto.



"Recibe un bono de bienvenida! Activate online en MXXX Prepago con un paquete de 3 meses con 30GB. Activate aqui https://eej.at/7LeUr5fd SIM+Envio gratis TyC".



Siempre desconfíe de las ofertas que le lleguen, recuerde el viejo refrán: "De eso tan bueno, no dan tanto".

Policía advierte sobre el incremento de estafas y fraude bancario durante el aislamiento. Foto: Centro Cibernético Policía Nacional

Ofertas de trabajo

"Reclutamiento urgente de trabajadores colombianos, siempre que tenga un teléfono móvil o una computadora, puede trabajar, con un salario diario de 300.000 a 1 millón, y solo necesita trabajar media hora al día, el trabajo está completo y el salario será ser liquidado de inmediato (Prohibido trabajar menores de edad) Si está interesado, puede comunicarse con el servicio al cliente Conoce más sobre el contenido del trabajo".



De acuerdo con el experto, las propuestas laborales, con reducidas horas laborales y un salario llamativo, "son totalmente falsas", el objetivo puede ser que le pidan realizar una consignación - pago - para abrir o estudiar su hoja de vida, o que le pidan sus números de cuenta y exponerse a un robo u estafa.



"¿Quieres aprender a ganar un extra de $9.000.000-$21.000.000 al mes con la última tendencia? La sede de Apple ahora proporciona una oportunidad para usted. Te pagarán diariamente trabajando hasta una hora al día solamente. (Exclusivo para usuarios de iPhone solamente) Oferta finalizada : 12/09/2022. WhatsApp: wa.me/573205574882".

Violación de Datos Personales ha sido la modalidad más recurrente de ciberdelitos en lo que va del presente año. Foto: iStock

Otras modalidades de robo

La semana pasada EL TIEMPO recogió los mensajes de texto más comunes con los que también puede ser víctima de estafa. Al igual que con los mensajes por WhatsApp, los delincuentes también usan los mensajes de texto SMS para engañarlo con ofertas y falsos envíos.

Por ejemplo: "Fallo su ultimo pago a Netflix.com , use un metodo de pago valido para seguir disfrutando de su Membresía en https://netflixvalidacion.net".



Otro ejemplo: "4-72 Su envio se encuentra en el ultimo tramo para ser entregado CO-4281129. Paga tu impuesto para recibir https://pagoimpuesto472.com/".

Si le llegan estos textos con mala ortografía, no ingrese a los links que le sugieren y bórrelos de inmediato. Según la Policía, son "una puerta abierta a captar sus datos" y hurtar su información.

Por ello, desconfíe de cualquier mensaje cuyo remitente sea desconocido y que contenga links dudosos, es decir, son direcciones web que llevan una letra diferente o palabras sin sentido.

Tampoco caiga en ofrecimientos de créditos de libre inversión que no le exigen mayores requisitos.

¿Qué es Vishing y Phishing?

De acuerdo con el Centro Cibernético de la Policía de Colombia, "los delincuentes utilizan el Vishing: Estafas a través de llamadas telefónicas suplantando entidades financieras, con la finalidad de hurtar datos personales y financieros"



Igualmente, realizan prácticas de Phishing: Suplantación de sitio web: Suplantación de sitios web de marcas reconocidas, cuya finalidad es de capturar datos personales y financieros.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET