¡Pilas con su prima! si le llegan estos mensajes a su celular prentenden estafarlo

Con la llegada del fin de año los empleados en Colombia reciben la tradicional 'prima navideña' y se incrementan las compras, las transacciones y las actividades sociales, situaciones que los delincuentes aprovechan para tratar de hurtar y estafar a los ciudadanos a través de mensajes de texto y links que envían a los correos electrónicos o celulares.



De hecho, la Policía Nacional llama la atención a la ciudadanía para que sea precavido en acceder a promociones o créditos que le ofrezcan a través del WhatsApp o redes sociales.



Y si le llegan mensajes como los siguientes, la Policía recomienda no acceder a los link que agregan y mucho menos proporcionar la información que solicitan, porque se les abre la puerta a los ciberdelincuentes para acceder a información personal y extraer datos bancarios, entre otros.

Imagen de referencia. Foto: iStock

Supuestamente le enviaron un dinero o le activaron un seguro

Dos de las formas, nuevas, para intentar estafarlo o robarlo es a través de estos mensajes, que anexan link.



BancolomXXX le informa que se Activo un SEGURO PREMIUM MENSUAL por $37.770 El 05/11/2023 Ingresa y desactiva para evitar cobro aqui:

https://onx.la/4a9bb



Con la información falsa por parte de un supuesto banco para la activación de un seguro, que usted no compró y con un pago mensual, de inmediato lo querrá desactivar.



Ojo, esa es la trampa, en el mismo, le dan esa opción y lo invitan a acceder a un link.



Daviplata fue cargado con $185.000 por transfiya tiene 1 hora para aceptarlos ingresando aqui: https://yep.pt/kZ59VX



Le están avisando de un giro, muchas veces sin contar con el servicio, es la misma mecánica, al inducirlo a ir al link, lo que quieren es sus datos personales o acceder a instalarle un virus para robar su información.

Error en el pago de la plataforma

Netflix servicio suspendido ha ocurrido un error al procesar su ultimo pago, es necesario actualizar su informacion en https://netflixservice.net



Si le llegan, bórrelos de inmediato y no ingrese al link, al hacerlo, le pueden instalar de forma automática un malware (virus) para hurtar la información almacenada en su dispositivo celular".



(Podría ser de su interés leer: Hurto informático: 'Con una sola llamada me robaron mis ahorros')​Informa NETFLIX.com que su cuenta, Esta Suspendida, debido a que su ultimo pago caducó, use un medio de pago valido para activar aquí: https://netflixvalidacion.net/

Uniformados en el Centro Cibernético Policial de la Dijín. Foto: Cortesía Dijín

¿Le envíaron una encomienda?

Estimado cliente, tu GUlA CO7*9211 esta listo para ser entregado. Para obtener mas detalles, consulta con tu documento: https://rb.gy/4r034r



4-72 le informa que su paquete requiere el pago de impuestos para su importación. Efectuar pago aquí: 4-72data.online



Con este tipo de mensajes es una situación similar, además, tratan de engañarlo con un envío - encomienda - de la que usted no ha sido notificado y hasta le piden un pago para hacérsela llegar.



La Policía advierte además, que se debe desconfiar de los ofrecimientos que llegan sobre créditos de libre inversión, sin mayores requisitos porque muy seguramente le van a solicitar información personal, como una cuenta bancaria para "consignar el crédito", y muy seguramente terminaran estafándolo o robándolo.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET