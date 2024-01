Estado de conmoción interior: conozca qué es, cómo funciona y en qué momento se decreta

La conmoción interior es un estado de emergencia en el que se encuentra un país y se declara para estabilizar la seguridad del Estado. Este se encuentra contemplado en el artículo 213 de la Constitución Política de 1991.



En la carta magna se indica el tiempo de duración de un estado de conmoción interior, cuánto se podría prorrogar y cómo funciona esta medida. Le contamos lo que debe saber al respecto.



¿Cuándo se declara estado de conmoción interior?

El artículo 213 de la Constitución Política indica que: "En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, por término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República".



Debe tener en cuenta que esto se determina en caso de que no pueda ser controlada la situación mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de la Policía.



Por otro lado, esta medida se podrá declarar en toda la República o parte de ella, dependiendo de dónde ocurra la situación de perturbación del orden público que aqueje la seguridad del Estado, de acuerdo con el artículo de la constitución anteriormente mencionado.



"Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos", señala la carta magna.

¿Cómo funciona el estado de conmoción interior?

Durante el tiempo que dure esta medida, el presidente puede expedir decretos para suspender las leyes que no sean compatibles con el estado de emergencia decretado. Incluso, puede llegar a decretar dos prórrogas a dicho estado, con la misma duración máxima cada una.



No obstante, estas decisiones del mandatario solo regirán hasta que se restaure el orden público.



Por otra parte, el artículo 214 de la carta magna aclara que en este lapso "no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales" ni "se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado".



Para ejercer control, la Corte Constitucional revisaría todos los decretos, y determinará si son o no constitucionales.



"En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar", señala finalmente la carta magna en el artículo 213.

