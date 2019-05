Esta es la política de incentivos operacionales en Fuerzas Militares

En la Ley 1862 de 2017 – sancionada en agosto del mismo año – se establecen las normas de conducta de los integrantes de las Fuerzas Militares y el Código Disciplinario al que se deben regir.



Esa Ley compuesta por 38 Artículos, y que cuenta con dos Capítulos: el primero sobre Conducta y Actuación Militar, y el segundo se centra en el Encauzamiento de la Disciplina, donde se establecen – desde el artículo 25 al 38 – los llamados estímulos o incentivos para los integrantes de las Fuerzas Militares por destacarse “en el cumplimiento de los deberes profesionales o los superen en beneficio del servicio, se harán acreedores a un estímulo”.

Dicha política de estímulos quedó en el ‘ojo del huracán’ con la publicación del diario The New York Times del fin de semana pasado en el que se asegura que se está exigiendo a los integrantes de la Fuerza Pública un mayor número de bajas – lo que según el artículo abre la puerta a los llamados ‘falsos positivos’ – y que para ello, se cambiaron los incentivos o premios en cumplimiento del deber.



El artículo ha sido cuestionado por el Gobierno Nacional, que a través del presidente Iván Duque y su ministro de la Defensa, Guillermo Botero, han reiterado que no existe ninguna directriz u orden para incrementar el número de bajas por parte de la Fuerza Pública. “No es cierto, no existe ninguna instrucción en ese sentido, ni existe ninguna directriz”, puntualizó Botero.



El Ministro ha venido asegurando que cada vez que encuentran que se ha infringido la ley penal, de inmediato el caso es puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, y señaló que dependiendo de la situación que se presente, esta se reporta a la autoridad competente. “Todas las acciones de la fuerza pública colombiana están acompañadas de las autoridades competentes”.

EL TIEMPO consultó con el comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez, señaló que la política de incentivos se basa en “estimular a nuestro personal por su comportamiento, disciplina, por cumplimiento de la misión, su desempeño académico, es decir por la buena labor que realizan dentro de su unidad”.



El oficial aseguró que hay felicitaciones y llamados de atención dependiendo de la acción que haya que tomar, y resaltó que “no contemplamos estímulos económicos, de ninguna manera. Siempre serán estímulos generales que cada comandante puede decidir”.



En el artículo 30 de la Ley en mención se establecen los 10 estímulos o reconocimientos a los que se hacen merecedores los integrantes de las Fuerzas Militares, estos son: Felicitación privada verbal o escrita, felicitación pública, permisos especiales, mención honorífica, premio al mejor soldado, jineta de buena conducta, distintivos, nombramiento honorífico, condecoraciones y premios especiales.



El general Martínez dijo que los permisos especiales se manejan de acuerdo con “el ciclo COE para todas las tropas en el área de operaciones. Ese ciclo se traduce en que los soldados deben permanecer cuatro meses en operación, unas veces más, otras menos. Y de ahí salen a permiso o descanso un mes, 20 días dependiendo del área y la situación llegan a un reentrenamiento que dura 18 días, dependiendo del estado y antigüedad de cada miembro”.



El comandante del Ejército Nacional reiteró a este diario que no hay ninguna política que exigía un mayor número de bajas o de cualquier actuación que este fuera del marco de la Constitución Nacional o las leyes.



